Le président serbe qualifie la situation du Kosovo de la plus difficile en 24 ans — RT World News

Aleksandar Vucic accuse les dirigeants de la région séparatiste de mener une guerre hybride contre Belgrade, l’Occident fermant les yeux

Les tensions dans la province séparatiste du Kosovo sont à leur pire depuis près d’un quart de siècle, a averti le président serbe Aleksandar Vucic. Il a accusé l’Occident de tolérer la dernière répression contre les Serbes, déclenchée par des Albanais de souche dans la république autoproclamée.

S’exprimant dimanche, Vucic a déclaré: « Une guerre hybride est menée contre la Serbie, et les pays occidentaux autorisent les tirs et les mauvais traitements infligés aux Serbes. »

Le responsable a poursuivi en décrivant la situation dans la région comme la « le plus complexe des 24 dernières années », avec des Serbes de souche « sous une attaque sévère.

Vucic s’est engagé à faire de son mieux pour « maintenir la paix », tout en avertissant que Belgrade « ne permettra plus de harcèlement et de mise en danger de la vie du peuple serbe. »















Le chef de l’Etat serbe a exigé que les autorités de Pristina libèrent « Serbes innocents » récemment arrêtés et retirer leurs forces spéciales des zones à majorité serbe du nord du Kosovo. Vucic a également exhorté le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, à rappeler les maires de souche albanaise, qui, selon la communauté serbe locale, ont été installés à la suite d’élections fictives dans plusieurs municipalités.

Vucic a également rejeté une proposition faite par le haut diplomate européen Josep Borrell d’organiser une réunion entre lui et Kurti. Selon le chef de l’Etat serbe, son pays a déjà fait trop de concessions, et il n’est plus prêt à discuter.

Il s’en est également pris aux puissances occidentales qui, selon Vucic, n’ont jamais vraiment pris la Serbie au sérieux et ont soutenu le gouvernement du Kosovo.

Mercredi, le président serbe a accusé les autorités du Kosovo d’avoir tenté de provoquer une guerre, après que la province séparatiste a fermé la frontière à tous les véhicules serbes et détenu plusieurs Serbes éminents.

Kurti a pris ces mesures un jour après que les forces de sécurité serbes ont arrêté trois policiers du Kosovo. Alors que Pristina a insisté sur le fait qu’ils avaient été enlevés au Kosovo, Belgrade a soutenu que le trio avait traversé le territoire serbe.

La Commission européenne a également averti le Kosovo de « conséquences financières et politiques » à moins que le gouvernement de Kurti ne fasse un effort significatif pour désamorcer la situation.

La violence a éclaté après que Pristina ait organisé des élections municipales dans le nord de la région, la grande majorité de la population locale majoritairement serbe les ayant boycottées.

Néanmoins, les autorités kosovares ont tenté d’installer par la force les quatre maires d’origine albanaise, qui ont revendiqué la victoire lors du vote.

Si Bruxelles a initialement reconnu les résultats controversés, elle a ensuite appelé à un nouveau vote et au retrait de la police anti-émeute du Kosovo de la région.