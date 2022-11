Le président serbe ne se réjouit pas de l’accord négocié par l’UE

L’accord d’immatriculation des véhicules entraînera de nouveaux problèmes, déclare Aleksandar Vucic

Le dirigeant serbe Aleksandar Vucic dit qu’il n’est pas surexcité par l’accord récemment annoncé avec le Kosovo séparatiste concernant les plaques d’immatriculation des véhicules émises par Belgrade, arguant que cela pourrait être le signe d’une future pression sur le pays.

Dans le cadre de l’accord négocié par l’UE, qui a été conclu à Bruxelles mercredi après plusieurs tentatives infructueuses, la Serbie devrait cesser de délivrer des plaques d’immatriculation “KM” pour les villes du Kosovo, tandis que Pristina s’est engagée à cesser de persécuter les Serbes du Kosovo qui ont des plaques d’immatriculation émises par les Serbes. sur leurs véhicules.

S’adressant aux journalistes jeudi, Vucic a affirmé que cet accord n’est qu’un “petite victoire tactique, qui nous conduira à une situation encore plus difficile et plus de pression” à l’avenir. “C’est pourquoi vous ne pouvez pas voir trop de joie en moi, car je sais que des temps difficiles nous attendent”, a déclaré le dirigeant serbe.

Vucic a admis qu’il était satisfait que l’accord ait préservé la paix pour le peuple et aidé à éviter de mettre en danger l’ensemble de la Serbie, mais a souligné que les Serbes du Kosovo sont “marre” avec la pression constante et “la terreur” de Pristina et que la situation dans la région est “littéralement bouillant.”

Lire la suite Le Kosovo parvient à un accord avec le gouvernement serbe – UE

Le Kosovo est une province de Serbie occupée par l’OTAN après la campagne de bombardements de 1999. Son gouvernement provisoire d’origine albanaise a déclaré son indépendance en 2008, avec le soutien des États-Unis. Alors que l’UE a exhorté Belgrade à reconnaître l’indépendance de la région, la Serbie a refusé avec véhémence de le faire et considère que le Kosovo fait partie de son territoire.

Les tensions actuelles ont commencé lorsque le Premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, a annoncé fin juillet l’interdiction des plaques d’immatriculation serbes, affirmant qu’il s’agissait d’une “règle de loi” question, déclenchant de violents affrontements entre les Serbes du Kosovo et les forces de l’ordre de Pristina.

Belgrade avait prévenu que l’armée serbe interviendrait pour protéger les Serbes de souche au Kosovo s’ils étaient persécutés. L’Otan, qui dispose d’un contingent de 3 700 casques bleus dans la région sécessionniste, s’est déclarée prête à intervenir en cas d’éclatement de la violence.