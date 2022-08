Le président serbe n’attend “rien” des négociations avec le Kosovo

Pourtant, Aleksandar Vucic a confirmé qu’il participerait aux prochaines négociations organisées par Bruxelles

Le président serbe Aleksandar Vucic attend “rien” des pourparlers à venir avec le Kosovo, annoncés après la nouvelle flambée entre Belgrade et la région séparatiste.

S’adressant à la chaîne de télévision RTS mardi, Vucic a lancé une attaque personnelle contre le Premier ministre kosovar Albin Kurti, déclarant que ce dernier a clairement montré son attitude envers Belgrade et que ceux qui croient qu’il était possible de maintenir la paix avec la région se trompent amèrement.

« J’irai à Bruxelles, ce n’est pas difficile pour moi, je n’attends rien. Quiconque pense qu’il est possible de préserver la paix avec Kurti, je pense qu’il a tout à fait tort, je sais à qui j’ai affaire. dit Vucic.

Les tensions sont montées en flèche entre Belgrade et Pristina au cours du week-end, lorsque les autorités de la région séparatiste prévoyaient d’interdire l’utilisation des plaques d’immatriculation et des papiers d’identité délivrés par la Serbie à partir du 1er août et de faire appliquer la mesure avec ses unités de police. Belgrade l’a qualifié d’attaque contre la population serbe du Kosovo car Vucic a accusé Pristina de porter atteinte aux droits des Serbes locaux. Kurti, à son tour, a accusé les Serbes de souche locale d’avoir attaqué la police et a affirmé que le Kosovo avait été confronté à « Le national-chauvinisme serbe.

La crise a été suspendue après que Washington a appelé le Kosovo à reporter la mise en œuvre des règles controversées jusqu’au 1er septembre. « Il y a deux jours, au Kosovo-Metohija, nous étions à un pas de la catastrophe », dit Vucic, faisant référence à la région par son nom officiel.

Le président a également accusé les autorités kosovares d’opportunisme politique, alléguant qu’elles considéraient la crise ukrainienne en cours comme un bon moment pour atteindre leurs propres objectifs.

“L’essentiel est que certaines personnes dans la région pensent que lorsqu’il y a une hystérie générale à propos de la guerre en Ukraine, il est possible d’atteindre leurs objectifs”, a-t-il ajouté. Vucic a déclaré.

L’OTAN a occupé le Kosovo en 1999, après une campagne de bombardements de 78 jours contre ce qui était alors la Yougoslavie. La région a déclaré unilatéralement son indépendance en 2008 avec le soutien des États-Unis et de nombre de ses alliés. La région séparatiste, cependant, n’a pas reçu un soutien universel, car elle n’est pas reconnue par la Serbie, la Russie, la Chine et l’ONU dans son ensemble.