Le président serbe démissionne de la direction du parti

Aleksandar Vucic restera à la tête de l’État, son ministre de la Défense prenant la tête du Parti progressiste serbe

Le président Aleksandar Vucic a démissionné de ses fonctions de chef du Parti progressiste serbe (SNS) au pouvoir après 11 ans au pouvoir, le ministre de la Défense Milos Vucevic devant occuper ce poste. Vucic, qui restera en fonction en tant que président, a annoncé sa décision au milieu des manifestations antigouvernementales à Belgrade et des affrontements au Kosovo.

Les délégués du SNS ont accepté la démission de Vucic lors d’une conférence du parti dans la ville de Kragujevac samedi, élisant Vucevic comme son successeur immédiatement après.

Vucic a pris la direction du SNS en 2012, succédant à Tomislav Nikolic. Vucic et Nikolic ont fondé le parti en 2008 après s’être séparés du Parti radical serbe nationaliste.

« Je ne quitterai jamais ce parti, je suis fier d’avoir dirigé le meilleur parti de toutes ces années », Vucic a déclaré aux participants, se vantant du soutien populaire du SNS même au milieu « la guerre hybride qui est menée contre notre pays. »

Vucic a déclaré qu’il resterait en fonction en tant que président et que le SNS rejoindrait un mouvement politique plus large qui sera lancé le mois prochain.

Vucic a fait face à des manifestations à grande échelle ces dernières semaines, des manifestants réclamant sa démission et celle de ses hauts responsables de la sécurité après deux fusillades de masse au début du mois. Vucic a déclaré la semaine dernière qu’il avait été informé de la présence de militants parrainés par l’Occident lors de rassemblements à Belgrade, les accusant de comploter une « révolution de couleur » contre son gouvernement.

Pendant ce temps, Vucic a annoncé vendredi qu’il avait placé les forces armées serbes en état d’alerte maximale à la suite d’affrontements entre la police et des manifestants dans une ville à majorité serbe de la province séparatiste du Kosovo plus tôt dans la journée. Les troubles ont éclaté après l’élection d’un maire d’origine albanaise lors d’un vote boycotté par les habitants serbes de la ville.

Une douzaine de personnes ont été blessées après que la police de Pristina a tiré des grenades assourdissantes et des gaz lacrymogènes sur les manifestants serbes, ont rapporté les médias locaux.

Tout au long de sa présidence, Vucic a cherché à maintenir des liens avec les États-Unis et l’UE d’une part, et la Russie et la Chine d’autre part. C’est devenu une position difficile pour Vucic, les dirigeants de l’UE déclarant explicitement que l’échec de Belgrade à sanctionner Moscou pour le conflit en Ukraine nuit aux chances de la Serbie de rejoindre le bloc européen.

Lorsque des politiciens occidentaux se rendent à Belgrade, a-t-il déclaré au début du mois, leur « La première obligation est de m’expliquer que je suis un abruti qui n’a pas introduit de sanctions. » Vucic a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne sanctionnerait la Russie qu’en « Des circonstances où il n’y a pas d’issue. »