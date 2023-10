Le président serbe Aleksandar Vucic nie le renforcement des troupes près du Kosovo et dénonce une « campagne de mensonges »

BELGRADE, Serbie — Le président serbe a démenti dimanche les informations américaines et autres faisant état d’un renforcement militaire le long de la frontière avec le Kosovo, se plaignant d’une « campagne de mensonges » contre son pays à la suite d’une fusillade une semaine plus tôt qui a tué quatre personnes et attisé les tensions. dans la région instable des Balkans.

Les États-Unis et l’Union européenne ont exprimé leur inquiétude plus tôt cette semaine concernant ce qu’ils ont qualifié de déploiement militaire accru le long de la frontière entre la Serbie et son ancienne province, et ils ont exhorté Belgrade à réduire la présence de ses troupes là-bas.

Le gouvernement du Kosovo a déclaré samedi qu’il surveillait les mouvements de l’armée serbe depuis « trois directions différentes ». Il a exhorté la Serbie à retirer immédiatement ses troupes et à démilitariser la zone frontalière.

« Une campagne de mensonges… a été lancée contre notre Serbie », a répondu le président Aleksandar Vucic dans une publication vidéo sur Instagram. « Ils ont beaucoup menti sur la présence de nos forces militaires…. En fait, ils sont gênés par le fait que la Serbie possède ce qu’ils décrivent comme des armes sophistiquées.»

Les journalistes d’Associated Press voyageant dans la région frontalière ont vu dimanche plusieurs véhicules de transport de l’armée serbe se diriger vers le centre de la Serbie, signe que l’armée pourrait réduire sa présence dans la région suite aux appels du secrétaire d’État américain Antony Blinken et d’autres.

Les tensions sont montées en flèche à la suite des violences survenues dimanche dernier dans le nord du Kosovo, impliquant des hommes armés serbes lourdement armés et des policiers du Kosovo. L’affrontement a été l’un des pires depuis que le Kosovo a déclaré son indépendance de la Serbie en 2008 et a incité l’OTAN à annoncer qu’elle renforcerait une force de maintien de la paix stationnée dans le pays.

La Serbie a démenti les allégations du Kosovo selon lesquelles elle aurait entraîné le groupe d’une trentaine d’hommes qui ont ouvert le feu sur des policiers, faisant un mort, puis se sont barricadés dans un monastère chrétien orthodoxe du nord du Kosovo. Trois insurgés sont morts dans la fusillade qui a duré plusieurs heures.

Le Kosovo a également déclaré qu’il enquêtait sur une éventuelle implication russe dans les violences. La Serbie est le principal allié de la Russie en Europe, et l’Occident craint que Moscou ne tente de semer le trouble dans les Balkans pour détourner l’attention de la guerre en Ukraine.

John Kirby, porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, a déclaré vendredi que les responsables américains surveillaient un important déploiement de troupes serbes le long de la frontière avec le Kosovo, le décrivant comme une « mise en scène sans précédent d’artillerie, de chars et d’unités d’infanterie mécanisées serbes avancées ».

Vucic a augmenté à plusieurs reprises au cours des derniers mois le niveau de préparation au combat des troupes serbes à la frontière avec le Kosovo. La Serbie a également renforcé ses troupes avec des armes et autres équipements principalement achetés à la Russie et à la Chine.

« Nous continuerons à investir dans la défense de notre pays mais la Serbie veut la paix », a déclaré dimanche le président. « Tout ce qu’ils disaient, ils l’avaient inventé et menti, et ils savaient qu’ils l’avaient inventé et menti. »

La fusillade du week-end dernier près du village de Banjska fait suite à des mois de tensions dans le nord du Kosovo, où les Serbes de souche constituent la majorité de la population et réclament l’autonomie. Des dizaines de soldats de la force de maintien de la paix dirigée par l’OTAN, connue sous le nom de KFOR, ont été blessés en mai lors d’un affrontement avec des Serbes de souche qui protestaient contre la présence de la police du Kosovo dans la région.

Craignant une instabilité accrue alors que la guerre fait rage en Ukraine, Washington et Bruxelles ont cherché à négocier une normalisation des relations entre les deux pays. La Serbie et le Kosovo, mais les deux parties n’ont pas réussi à mettre en œuvre un accord de principe récemment conclu dans le cadre d’un dialogue négocié par l’UE.