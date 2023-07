Le président sénégalais renonce à sa réélection après que des violences politiques meurtrières secouent la nation

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé lundi qu’il ne briguerait pas un troisième mandat l’année prochaine.

Le président sénégalais Macky Sall a déclaré lundi soir qu’il ne se présenterait pas pour un troisième mandat lors des élections de l’année prochaine, mettant fin à des années d’incertitude sur son avenir politique qui avaient contribué à alimenter les manifestations meurtrières de l’opposition le mois dernier.

Le chef de file de l’opposition, Ousmane Sonko, avait déjà appelé à davantage de manifestations dans ce pays d’Afrique de l’Ouest au cas où Sall aurait plutôt annoncé son intention de se représenter en février.

Dans un discours diffusé en direct sur sa page Facebook officielle, Sall a soutenu que la constitution du Sénégal aurait permis sa candidature bien qu’il ait déjà été élu pour un second mandat en 2019.

« Même si j’en ai le droit, j’ai senti que mon devoir n’est pas de contribuer à détruire ce que j’ai construit pour ce pays », a déclaré Sall. « J’avais dit que le mandat 2019 était mon dernier mandat. Je sais que cette décision va surprendre tous ceux qui ont une amitié avec moi. Le Sénégal, c’est plus que moi, c’est plein de gens capables d’emmener le Sénégal vers le niveau suivant. »

Sonko avait longtemps appelé le président à se retirer publiquement des élections de 2024, accusant le gouvernement de Sall d’intenter des poursuites contre le chef de l’opposition dans le but de mettre de côté la compétition avant les élections de février.

Il y a eu des craintes généralisées que la déclaration de Sall sur son avenir politique ne déclenche de nouvelles vagues de troubles dans toute la nation ouest-africaine longtemps considérée comme un bastion de stabilité dans une région autrement politiquement turbulente.

Déjà, une vague de protestations meurtrières a éclaté le mois dernier à propos d’une affaire judiciaire dans laquelle Sonko a été condamné à deux ans de prison après avoir été reconnu coupable de corruption de jeunes. Le gouvernement affirme qu’au moins 16 personnes sont mortes dans les troubles, tandis que l’opposition a avancé le chiffre à 19.

Sall est devenu président du Sénégal en 2012 après l’avoir emporté contre un président sortant, Abdoulaye Wade, dont la décision de briguer un troisième mandat controversé a provoqué de violentes manifestations de rue. Wade a finalement concédé sa défaite après un second tour entre lui et Sall, son ancien protégé.

En 2016, Sall a modifié la Constitution du Sénégal pour fixer une limite présidentielle à deux mandats. Ses partisans ont soutenu que son premier mandat sous la constitution précédente ne devrait pas compter. Pas plus tard que le week-end dernier, Sall a été entendu dire que le Conseil constitutionnel du pays autoriserait sa candidature, alimentant les spéculations selon lesquelles il annoncerait sa candidature pour un troisième mandat.

Dans son discours de lundi, Sall a demandé au gouvernement de faire tout son possible pour organiser une élection transparente en février. Il n’était pas immédiatement clair qui pourrait se présenter sur le ticket du parti politique de Sall.

Un certain nombre de présidents africains ont déjà tenté de rester au pouvoir ces dernières années en modifiant d’abord leur constitution, dont le Ivoirien Alassane Ouattara, qui a remporté un troisième mandat en 2020. Un autre, Alpha Condé de Guinée, a également remporté un troisième mandat la même année mais n’est pas resté longtemps : un coup d’État militaire l’a chassé du pouvoir moins d’un an plus tard.

Bolle Fall, qui travaille comme gardien dans le quartier du Plateau de Dakar près de la présidence, a déclaré qu’il espérait que Sall remporterait un troisième mandat.

« Ce que je veux, c’est le laisser tranquille », a déclaré Fall, exprimant son inquiétude face aux récentes manifestations de l’opposition qui ont fermé les entreprises locales pendant des jours. Influencer les jeunes pour « attaquer les gens, casser des magasins, empêcher les gens de travailler, ce n’est pas bon… nous devons être civilisés », a-t-il ajouté.