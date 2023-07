Le président sénégalais Macky Sall dit qu’il ne se représentera pas. Les défenseurs de la démocratie applaudissent.

L’annonce de Sall fait suite à une opposition nationale et internationale qui comprenait les manifestations les plus meurtrières de l’histoire récente du Sénégal. Sall, qui a été élu en 2012, a déclaré qu’il avait réfléchi à sa décision « longuement et soigneusement » et qu’il avait décidé de ne pas briguer un troisième mandat aux élections de février parce qu’il pensait à l’avenir du pays, même s’il a ajouté que la Constitution serait lui ont donné « le droit » de le faire. « J’ai un profond respect pour le peuple sénégalais », a déclaré Sall dans le discours télévisé à l’échelle nationale.

« C’est une étape importante et juste que le président a faite, et pour laquelle il devrait être reconnu », a déclaré Kelly. « Et cela ne signifie pas non plus qu’il n’y a pas d’autres réformes à faire et des questions sur qui sera autorisé à se présenter et dans quelles circonstances, et comment les journalistes et les personnalités de l’opposition seront traités. »