Le président salvadorien Nayib Bukele consolide son pouvoir alors qu’il entame son deuxième mandat | Actualités politiques

Après une victoire écrasante en février, cet homme de 42 ans s’apprête à gouverner pendant encore cinq ans avec un contrôle quasi total sur le Parlement et les autres institutions de l’État.

Le président salvadorien Nayib Bukele est sur le point de prêter serment pour un second mandat, surfant sur une vague de popularité qui l’a aidé à consolider son pouvoir et son influence dans le pays.

Cet homme de 42 ans, qui se décrit sans vergogne comme un « dictateur cool », a été réélu en février avec 85 pour cent des voix. Il devrait gouverner pendant encore cinq ans avec un contrôle quasi total sur le Parlement et les autres institutions de l’État.

L’ancien publiciste et maire prêtera serment samedi au Palais national de la capitale, San Salvador.

La cérémonie devrait réunir des dignitaires, dont le roi d’Espagne Felipe VI et le président argentin Javier Milei, avec lesquels Bukele partage une admiration pour l’ancien président des États-Unis Donald Trump, dont le fils et homonyme est également présent à l’événement.

Vendredi, les préparatifs de l’inauguration ont été perturbés par des informations selon lesquelles la police aurait déjoué un complot visant à faire exploser des explosifs à travers le pays.

Bukele bénéficie d’un taux d’approbation très élevé en raison de sa répression brutale contre les gangs criminels, créditée pour avoir redonné un sentiment de normalité à une société fatiguée par la violence.

La campagne a suscité des critiques de la part des groupes de défense des droits mais a fait de Bukele le leader le plus populaire d’Amérique latine, selon un sondage régional.

Le parti New Ideas de Bukele a obtenu un score quasi net aux élections législatives, où il a remporté 54 des 60 sièges.

Pourtant, les experts avertissent que sa longue lune de miel avec les électeurs pourrait toucher à sa fin alors que les préoccupations économiques prennent le pas sur les préoccupations de sécurité dans le discours public, dans un contexte de dette publique élevée et de hausse rapide des prix des biens de consommation dans un pays où vit plus d’un quart des six millions d’habitants. dans la pauvreté.

Dans le même temps, l’inflation alimentaire a dépassé les augmentations de salaires tandis que la dette publique a grimpé sous sa direction pour atteindre plus de 30 milliards de dollars, soit 84 pour cent du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Les gangs, un « cancer »

Bukele aura encore plus de pouvoir au cours de son deuxième mandat après que l’Assemblée législative a approuvé une réforme qui lui permettra de faire adopter plus facilement des changements constitutionnels.

Le président s’est moqué des critiques à l’égard des tendances autoritaires, mais il n’a pu se faire réélire qu’après qu’un arrêt loyaliste de la Cour suprême lui ait permis de contourner une interdiction constitutionnelle lors de mandats successifs.

« Ce qu’il a démontré, c’est que la loi n’est pas pertinente et qu’il peut faire ce qu’il veut, comme il veut », a déclaré à l’AFP l’expert en politiques publiques Carlos Carcach, qualifiant Bukele de président « tout-puissant ».

Avec sa tenue préférée, un jean et une casquette de baseball, le millénaire Bukele est arrivé au pouvoir en 2019 en promettant d’écraser les gangs du pays, auxquels il attribue quelque 120 000 meurtres sur trois décennies, soit plus que les 75 000 vies perdues dans la guerre civile au Salvador de 1980 à 2019. 1992.

Au cours du premier mandat de Bukele, les autorités ont arrêté plus de 80 000 gangsters présumés dans le cadre de l’état d’urgence en vigueur depuis mars 2022, qui permet leur arrestation sans mandat.

Son gouvernement a également construit pour les détenir la plus grande prison d’Amérique latine.

Le résultat, s’est vanté Bukele, a transformé « la capitale mondiale du meurtre, le pays le plus dangereux du monde, en le pays le plus sûr de l’hémisphère occidental ».

Mais cela a un coût.

Human Rights Watch et Amnesty International ont signalé le meurtre et la torture de détenus, ainsi que de milliers de personnes innocentes – y compris des mineurs – parmi les personnes arrêtées.