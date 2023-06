Le président salvadorien est candidat à sa réélection, bien que les critiques disent que la constitution l’interdit

SAN SALVADOR, El Salvador – Le président salvadorien Nayib Bukele s’est inscrit pour se présenter aux élections l’année prochaine, a annoncé lundi son parti, malgré les objections d’experts juridiques et de personnalités de l’opposition qui affirment que la constitution du pays interdit sa candidature.

La question constitutionnelle ne jouera peut-être pas un grand rôle dans la course de 2024, car les taux d’approbation de Bukele dépassent 80% dans de nombreux sondages, suite à une réduction de la criminalité résultant de sa répression dure mais populaire contre les gangs. De plus, un panel de haut niveau choisi par ses alliés a décidé qu’il pouvait se présenter.

Le parti New Ideas de Bukele a annoncé son inscription et celle du vice-président Félix Ulloa via Twitter lundi.

« Les nouvelles idées sont invincibles », a écrit le parti.

Bukele est populaire au Salvador mais considéré comme controversé au niveau international. Il a annoncé en septembre qu’il prévoyait de briguer un second mandat de cinq ans. Cela est venu après que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, triée sur le volet par ses partisans au Congrès, a statué en 2021 que sa candidature à la réélection était autorisée et a ordonné au tribunal électoral de l’autoriser.

Les juristes constitutionnels ont cependant soutenu que la candidature de Bukele violerait au moins quatre articles de la constitution, dont l’article 154, qui stipule : « Le mandat présidentiel sera de cinq ans et commencera et se terminera le 1er juin, sans que la personne qui l’a occupé la présidence pouvant continuer dans leurs fonctions même un jour de plus.

L’avocat Eduardo Escobar, du groupe civique Citizens’ Action, a déclaré : « Bukele n’a pas le droit d’être réélu. S’il fait ça, c’est contre la constitution. Rubén Zamora, du groupe d’opposition Résistance citoyenne, a déclaré que « le parti du président le sollicite pour qu’il se présente à nouveau, même si la constitution dit que c’est interdit ».

Alors que les interdictions constitutionnelles de réélection étaient autrefois courantes en Amérique latine – où certains pays ont une histoire d’hommes forts « caudillo » se perpétuant au pouvoir – ces limites de mandats ont été supprimées, annulées ou ignorées dans un certain nombre de cas, notamment au Honduras, au Nicaragua, au Venezuela. et la Bolivie.

Bukele a mené une campagne de répression contre les puissants gangs de rue du pays qui a conduit plus de 68 000 personnes en prison, soupçonnées de liens avec des gangs. Les groupes de défense des droits affirment que certains semblent avoir été rassemblés simplement en fonction de leur âge, de leur apparence ou de leur lieu de résidence.

Malgré la suspension de certains droits fondamentaux pendant plus d’un an, les mesures ont été très populaires. Les communautés qui vivaient sous l’extorsion et la violence constantes des gangs reprennent vie.

« Personne ne peut nier que le pays a changé », a déclaré Petronila Zepeda, une femme au foyer revenant d’un marché à San Salvador, la capitale. Elle a dit qu’elle n’avait plus à payer d’argent de protection aux membres de gangs.

« Les gens sont satisfaits de la façon dont les choses se passent », a déclaré Zepeda.