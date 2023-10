Le président salvadorien Nayib Bukele s’est inscrit comme candidat de son parti pour se faire réélire lors de l’élection présidentielle de l’année prochaine, une décision qui a déjà fait sourciller vendredi parce que la constitution l’interdit.

Bukele et son colistier, l’actuel vice-président Félix Ulloa, ont été les derniers à s’inscrire avant la date limite de jeudi minuit. À la manière typique de Bukele, l’inscription de dernière minute est devenue un spectacle, survenant au milieu de rumeurs selon lesquelles le président avait été hospitalisé. Au lieu de cela, il a quitté les bureaux électoraux devant une foule de partisans enthousiastes.

“Nous sommes prêts à changer tout ce que nous devons changer pour pouvoir nous insérer encore plus dans la communauté des nations, mais toujours en respectant notre souveraineté et notre indépendance”, a déclaré Bukele, s’exprimant dans un mégaphone.

La Constitution du Salvador interdit la réélection, mais en 2021, la Cour suprême de justice du pays a statué que l’un de ses articles permettait au président – ​​qui exerce un mandat de cinq ans – de se présenter aux élections une fois. Bukele a annoncé qu’il briguerait un second mandat au sein du New Ideas Party un an plus tard.

Des milliers de partisans de Bukele s’étaient rassemblés tôt vendredi devant le Tribunal électoral suprême et n’étaient pas repartis jusqu’à ce que le président vienne leur serrer la main, au milieu des cris de “Réélection, réélection” et “Nayib, mon ami, le peuple est avec toi”. “

Le secrétaire adjoint américain aux Affaires de l’hémisphère occidental, Brian A. Nichols, en visite au Salvador, s’est rendu vendredi matin dans une émission télévisée locale pour soulever des questions sur la décision de Bukele, tout en insistant sur le fait que ce n’était pas aux autres pays de décider.

“Il doit y avoir un large débat sur la légalité et la légitimité de l’élection, mais c’est un débat pour les Salvadoriens”, a déclaré Nichols, avant une rencontre avec Bukele.

Les Salvadoriens “auront l’occasion d’exprimer leur volonté lors des élections et ils pourront décider s’ils sont d’accord ou pas avec ce processus”, a-t-il déclaré aux journalistes par la suite.

Selon plusieurs sondages, Bukele serait largement réélu. Il a maintenu une popularité croissante grâce à sa répression musclée contre les puissants gangs de rue du pays.

Bukele, qui a souligné que certains « pays développés » pourraient être en désaccord avec sa décision de se présenter, a insisté : « Ce ne sont pas eux qui décideront, mais le peuple salvadorien. Le peuple salvadorien décidera s’il veut continuer à construire ce nouvel El Salvador. Salvador, ou s’ils veulent retourner dans ce pays connu pour les gangs et la mort. »

Ulloa a récemment expliqué qu’une fois la candidature de Bukele officialisée, le président devrait demander au Congrès l’autorisation de quitter ses fonctions avant le 1er décembre, soit six mois avant le début du nouveau mandat présidentiel. Le Congrès élirait alors un remplaçant intérimaire.

Les avocats constitutionnels, comme Abraham Abrego de l’organisation de défense des droits de l’homme Cristosal, affirment que la candidature du président à la réélection est illégale.

“La réélection immédiate est expressément interdite par six articles constitutionnels, ainsi que par l’esprit de la Constitution de 1983, qui a établi un mandat présidentiel de cinq ans sans possibilité de réélection immédiate”, a déclaré Abrego.

D’autres avocats, tout en reconnaissant que la réélection est interdite, soulignent que l’approbation de la Cour suprême rend la question nulle, ajoutant que si le tribunal électoral considère qu’il s’agit d’une candidature illégitime, la décision finale reviendrait à la même chambre de la Cour suprême, qui s’est déjà prononcée en faveur de la candidature de Bukele.

La perspective d’une réélection n’est pas la seule nouveauté de la course présidentielle de février au Salvador. Le vote en ligne à distance depuis l’étranger sera autorisé pour la première fois, et des cabines électroniques en personne seront disponibles dans 29 pays, la plupart des cabines étant situées aux États-Unis.

Au total, 6,1 millions de Salvadoriens ont le droit de voter, dont des milliers vivant à l’étranger, qui pourront également se présenter à des fonctions publiques.