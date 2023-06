Le président salvadorien Bukele propose une réduction drastique des municipalités pour alléger la charge fiscale

Le président salvadorien Nayib Bukele a déclaré jeudi qu’il souhaitait réduire le nombre de municipalités dans le pays de 262 à 44 pour réduire la charge fiscale.

La proposition nécessiterait l’approbation de l’Assemblée législative du pays, dans laquelle le parti de Bukele et ses alliés détiennent la majorité. Le président a également proposé de réduire le nombre de législateurs dans cet organe de 84 à 60.

« Comment est-il possible que sur un territoire de 8 100 miles carrés, nous ayons 262 municipalités? » Bukele a déclaré dans un discours marquant sa quatrième année au pouvoir. Le parti des Idées nouvelles du président contrôle la majorité des municipalités actuelles.

Le président a déclaré que les identités locales ne seraient pas perdues, mais plutôt converties en districts du même nom.

Le parti conservateur de l’Alliance républicaine nationale (Arena) a déclaré avoir vu une motivation électorale claire derrière cette décision un an seulement avant que Bukele envisage de se faire réélire malgré une interprétation généralisée de la constitution qui interdit une réélection consécutive.

En 2021, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême, récemment remaniée par le parti de Bukele, a demandé aux autorités électorales d’autoriser la réélection. Les spécialistes de la constitution ont jugé la décision du tribunal inconstitutionnelle. Bukele a annoncé son intention de se faire réélire en septembre dernier.

« Le président change la répartition politique du pays à des fins électorales », a déclaré la délégation du parti au Congrès via Twitter.

Les partisans de Bukele ont crié « réélection, réélection, réélection » lors du discours du président.

Bukele a également déclaré que les autorités effectuaient des perquisitions dans toutes les propriétés de l’ancien président Alfredo Cristiani qui a gouverné le Salvador de 1989 à 1994. L’objectif des perquisitions n’était pas clair.

En mars de l’année dernière, un tribunal a ordonné la capture de Cristiani, bien qu’il ait déjà quitté le pays. Les procureurs allèguent que Cristiani était au courant du plan de l’armée visant à éliminer six prêtres jésuites et deux autres en 1989 et n’a rien fait pour les arrêter.

L’année dernière, sa fille a publié une déclaration de Cristiani niant qu’il connaissait les plans de l’armée.

Le 16 novembre 1989, une unité de commando d’élite a tué les six prêtres – cinq Espagnols et un Salvadorien – ainsi que leur gouvernante et la fille de la gouvernante dans la résidence des prêtres. Les tueurs ont essayé de faire croire que le massacre avait été perpétré par des guérilleros de gauche.