Le président rwandais Paul Kagame briguera sa réélection en 2024 | Nouvelles

Le président rwandais Paul Kagame a annoncé dans une interview qu’il se présenterait à la réélection l’année prochaine, dans l’espoir de prolonger son pouvoir pendant près d’un quart de siècle.

Kagame, devenu président en 2000, est éligible pour rester en fonction pendant encore une décennie après qu’un amendement constitutionnel en 2015 ait modifié la limite des mandats qui l’aurait contraint à démissionner deux ans plus tard.

Dans l’interview accordée mardi au magazine panafricain Jeune Afrique, l’homme de 65 ans a été interrogé sur ses intentions pour les élections de l’année prochaine.

« Je suis heureux de la confiance que les Rwandais m’accordent. Je les servirai toujours, autant que possible. Oui, je suis bien candidat », a-t-il déclaré.

Kagame a remporté les dernières élections en août 2017 pour un mandat de sept ans avec 98,63 % des voix, selon la commission électorale.

Le président a été réélu président du parti au pouvoir, le Front patriotique rwandais, plus tôt cette année pour un nouveau mandat de cinq ans.

Il a fait face à des critiques croissantes pour ce que les groupes de défense des droits de l’homme ont qualifié de répression de l’opposition politique et de muselage des médias indépendants.

Le pays était classé 131e sur 180 pays dans le Classement mondial de la liberté de la presse 2023 établi par Reporters sans frontières. Kagame a rejeté ces accusations.

« Pas une surprise »

Frank Habineza, chef du Parti Vert et de l’opposition, seul challenger connu de Kagame lors des prochaines élections, a déclaré que le projet du président de se représenter l’année prochaine « n’est pas une surprise ».

« Nous n’avons pas peur de lui, nous nous organisons mieux en tant que parti politique pour mener une meilleure campagne qu’en 2017. Nous sommes confiants », a-t-il déclaré à l’agence de presse AFP à Kigali.

« La démocratie est un combat, c’est pourquoi nous continuerons à lutter démocratiquement pour l’espace politique et la démocratie, l’État de droit et les droits de l’homme au Rwanda. »

Les États-Unis ont critiqué en 2015 le changement constitutionnel, affirmant que Kagame devrait démissionner à la fin de son mandat et permettre à une nouvelle génération de dirigeants de se présenter.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait que l’Occident penserait de sa nouvelle candidature, il a répondu : « Je suis désolé pour l’Occident, mais ce qu’il pense n’est pas mon problème. »

« Les gens sont censés être indépendants et devraient être autorisés à s’organiser comme ils le souhaitent », a ajouté Kagame.

L’organisme de surveillance américain Freedom House a qualifié le Rwanda de « non libre » dans son dernier rapport et a déclaré que le parti avait « interdit et réprimé tout groupe d’opposition qui pourrait sérieusement défier ses dirigeants ».