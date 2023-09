Le président rwandais dit qu’il briguera un quatrième mandat et ne se soucie pas de ce que l’Occident en pense

KIGALI, Rwanda (AP) — Le président rwandais a déclaré qu’il briguerait un quatrième mandat l’année prochaine, affirmant que « ce que pense l’Occident n’est pas mon problème », après que les États-Unis et d’autres ont critiqué la levée anticipée des limites de mandats pour prolonger son règne. .

Le président Paul Kagame en a fait l’annonce dans une interview accordée au journal francophone Jeune Afrique publiée mardi.

Kagame, 65 ans, est président depuis 2000 et a été déclaré vainqueur des élections précédentes en 2017 avec plus de 98 % des voix. Il est le leader de facto depuis le génocide rwandais de 1994.

Il fait partie des nombreux dirigeants africains qui ont prolongé leur règne en cherchant à modifier la limitation des mandats. En 2015, lors d’un référendum, les Rwandais ont voté en faveur de la levée de la limite de deux mandats. Kagame pourrait rester au pouvoir jusqu’en 2034 s’il remporte un mandat de cinq ans l’année prochaine, puis un autre.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il pensait que l’Occident penserait de sa nouvelle candidature, il a répondu : « Je suis désolé pour l’Occident, mais ce qu’il pense n’est pas mon problème. »

Kagame a été réélu président du Front patriotique rwandais au pouvoir plus tôt cette année pour un nouveau mandat de cinq ans. L’organisme de surveillance Freedom House, basé aux États-Unis, a qualifié le Rwanda de « non libre » dans son dernier rapport et a déclaré que le parti « avait interdit et réprimé tout groupe d’opposition qui pourrait sérieusement défier ses dirigeants ».

L’analyste politique Gonzaga Muganwa, ancien secrétaire exécutif de l’Association des journalistes rwandais, a déclaré que le contrôle de Kagame sur le parti est total et que « tous les partis politiques légaux du pays sont soumis à son autorité ».

« Les Rwandais s’attendent à ce qu’il soit là au moins jusqu’en 2034, à moins qu’un bouleversement majeur ne se produise. À l’approche des élections, son plus grand défi est de gérer la crise du coût de la vie, alors que l’inflation alimentaire efface toute augmentation des revenus depuis la pandémie de COVID-19, a déclaré Muganwa.

Kagame et son gouvernement ont reçu des éloges pour avoir stabilisé le pays et développé la santé publique et l’économie depuis le génocide au cours duquel plus de 800 000 personnes ont été tuées. Mais les groupes de défense des droits de l’homme et d’autres critiques accusent depuis longtemps le gouvernement de s’en prendre sévèrement aux opposants, notamment en procédant à des exécutions extrajudiciaires, même loin des frontières du pays.

Le gouvernement a rejeté ces allégations. Mais plus tôt cette année, sous la pression diplomatique, le Rwanda a libéré Paul Rusesabagina, qui avait inspiré le film « Hôtel Rwanda », après l’avoir embarqué dans un avion à destination du pays et l’avoir reconnu coupable de délits terroristes lors d’un procès largement critiqué.

L’autre candidat qui a déclaré qu’il se présenterait à la présidence est le législateur Frank Habineza, du parti Vert-Démocrate, qui a obtenu 0,45% des voix en 2017.

Habineza a déclaré à l’Associated Press que son parti n’était pas surpris par l’annonce de Kagame et qu’il continuerait à lutter pour la démocratie.

« À l’heure où nous parlons, le niveau de pauvreté est élevé, les gens n’ont pas de nourriture et les jeunes n’ont pas de travail. C’est ce qui dérange les Rwandais », a-t-il déclaré.

Certains partisans de Kagame estiment qu’il a besoin de plus de temps. William Harerimana, un homme d’affaires de 53 ans, a déclaré que « nous devons être un peu plus patients et sous sa direction, le pays connaîtra davantage de croissance économique et bénéficiera à tous les Rwandais ».

Anna a rapporté de Nairobi, au Kenya.

Ignatius Ssuuna et Cara Anna, Associated Press