Vladimir Poutine a félicité le président élu américain Joe Biden pour sa victoire électorale – six semaines après le vote lui-même.

Le président russe, qui a publié mardi une déclaration du Kremlin, a déclaré au nouveau président: « Pour ma part, je suis prêt à interagir et à entrer en contact avec vous ».

Le Kremlin a ajouté: « Poutine a souhaité plein succès au président élu et a exprimé sa confiance que la Russie et les États-Unis, qui ont une responsabilité particulière pour la sécurité et la stabilité mondiales, pourraient, malgré leurs différences, vraiment aider à résoudre les nombreux problèmes et défis auxquels sont confrontés le monde. »

De nombreux autres pays ont félicité Biden peu de temps après l’annonce des résultats début novembre, mais Poutine a choisi d’attendre que le collège électoral officialise la victoire ou qu’un candidat ait émis une concession.

Le titulaire Donald Trump a refusé à plusieurs reprises de concéder sa perte, promouvant plutôt des accusations sans fondement de fraude électorale.

Lundi soir, cependant, le collège électoral a donné à Biden 306 voix contre les 232 de Trump – officialisant ainsi la victoire du démocrate.

« Nous attendons juste la fin de la confrontation politique interne », a déclaré Poutine à la fin du mois dernier, faisant référence aux contestations judiciaires de Trump sur la véracité du résultat.

Le président russe a poursuivi: « Nous travaillerons avec toute personne qui bénéficiera de la confiance du peuple américain. Mais à qui cette confiance?

« Cela doit être indiqué par la coutume politique lorsque l’une des parties reconnaît la victoire de l’autre, ou les résultats définitifs des élections sont résumés de manière légitime et légale. »