Le président russe Vladimir Poutine envoie chaque année ses vœux d’anniversaire à Sir Elton John via WhatsApp

Vladimir Poutine « aime » la musique de Sir Elton John.

Le président russe belliciste, 70 ans, envoie ses meilleurs vœux au chanteur de « Rocket Man », 76 ans, le jour de son anniversaire sur WhatsApp, malgré la persécution de la communauté LGBTQ+ par son pays.

Le mari de Sir Elton, David Furnish, 60 ans, a raconté au Guardian les messages de Poutine : « Chaque 25 mars, je reçois un message WhatsApp du ministre russe de la Santé disant : ‘Je veux juste souhaiter un joyeux anniversaire à Elton et nous lui souhaitons tout le meilleur et l’amour tellement sa musique.

« Donc, c’est cet étrange paradoxe.

« Il n’y a rien dedans pour qu’ils m’envoient un WhatsApp le jour de l’anniversaire d’Elton. « Ils l’ont fait quelques anniversaires de suite. »

David, qui a des enfants Zachary, 13 ans, et Elijah, 10 ans, avec Elton, a également plaisanté: « Je m’assure toujours que s’il y a une pièce jointe, je ne l’ouvre jamais. »

Et faisant référence au piratage du téléphone du fondateur d’Amazon grâce à un WhatsApp du prince héritier d’Arabie saoudite, il a ajouté : « Je ne veux pas finir comme Jeff Bezos. »

David a également raconté comment Poutine a appelé une fois leur téléphone fixe pour s’excuser auprès du chanteur après qu’une paire de farceurs ait appelé en se faisant passer pour le leader russe en 2015.

Il a déclaré: « Poutine lui-même était tellement consterné par cela qu’il a voulu téléphoner personnellement pour dire: » Je suis désolé que ce soit arrivé.

«Je me souviens de l’appel entrant – toute la maison s’est figée. Vladimir Poutine appelle la ligne fixe de votre maison. Anglais parfait.

« Il a juste dit : ‘Je suis désolé que quelqu’un t’ait téléphoné et se soit fait passer pour moi parce que tu ne mérites pas d’être, tu sais, trompé ou traité comme ça. Et j’ai entendu dire que vous voudriez vous asseoir et me rencontrer et parler avec moi un jour. Je serais ravi de cela, j’aimerais vous parler’.

Elton a attaqué Poutine au sujet de son affirmation de 2019 que la Russie n’avait «aucun problème» avec les personnes LGBTQ +, frappant dans une série de tweets disant: «Cher président Poutine, j’ai été profondément bouleversé lorsque j’ai lu votre récente interview dans le Financial Times.

« Je ne suis pas du tout d’accord avec votre point de vue selon lequel la poursuite de politiques qui embrassent la diversité multiculturelle et sexuelle est obsolète dans nos sociétés.

« Je trouve une duplicité dans votre commentaire selon lequel vous voulez que les personnes LGBT soient » heureuses « et que » nous n’avons aucun problème là-dedans « .

« Pourtant, les distributeurs russes ont choisi de censurer fortement mon film ‘Rocketman’ en supprimant toute référence à ma découverte du vrai bonheur grâce à ma relation de 25 ans avec David et à l’éducation de mes deux beaux fils.

« Cela ressemble à de l’hypocrisie pour moi. Je suis fier de vivre dans une partie du monde où nos gouvernements ont évolué pour reconnaître le droit humain universel d’aimer qui nous voulons.

« Et je suis vraiment reconnaissant pour l’avancement des politiques gouvernementales qui ont permis et soutenu légalement mon mariage avec David.

« Cela nous a apporté à la fois un confort et un bonheur énormes. »