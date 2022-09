Le président russe Vladimir Poutine annonce l’annexion de 4 territoires ukrainiens après des référendums “fictifs”

Le président russe Vladimir Poutine a signé vendredi une ordonnance qui, selon la Russie, annexera officiellement quatre régions ukrainiennes sous le contrôle de la Fédération de Russie.

La cérémonie de signature qui s’est tenue dans la salle Georgievsky du Grand Palais du Kremlin à Moscou a eu lieu quelques jours seulement après la conclusion des référendums dans les régions de Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia et Kherson qui auraient manifesté un soutien écrasant en faveur de la sécession de l’Ukraine.

“Le peuple a fait son choix”, a-t-il commencé son discours selon une traduction d’un journaliste du Financial Times.

“C’est la volonté de millions de personnes”, a déclaré Poutine, déclarant les habitants des territoires citoyens russes.

Poutine a promis que la Russie utiliserait désormais “tous les moyens disponibles” pour protéger le territoire ukrainien annexé et a suggéré que Moscou pourrait utiliser n’importe quelle attaque dans la région déchirée par la guerre – où les combats font rage depuis février – pour intensifier encore ses tactiques agressives.

Les mandataires russes dans les régions ont affirmé avoir recueilli 87% du soutien civil à Kherson, 93% à Zaporizhzhia, 98% à Lougansk et 99% à Donetsk.

LE PRÉSIDENT RUSSE VLADIMIR POUTINE AUX RÉGIONS UKRAINIENNES DE L’ANNEXE 4 LORS DE LA CÉRÉMONIE DU VENDREDI

Les responsables occidentaux ont rejeté les résultats et allégué qu’ils avaient été falsifiés pour servir les objectifs politiques du Kremlin, imitant des mesures similaires prises en Crimée en 2014.

Poutine a ouvert la voie à l’annexion de Zaporizhizhia et de Kherson plus tôt vendredi en signant un décret exécutif reconnaissant leur “souveraineté et indépendance de l’État”.

Cette décision fait écho aux mesures prises par Poutine en février avant l’invasion lorsqu’il a “reconnu” l’indépendance de la République populaire autoproclamée de Louhansk (RPL) et de la République populaire de Donetsk (RPD).

UNE GRÈVE RUSSE TUE 25 PERSONNES EN UKRAINE AU CŒUR DE LA PRÉPARATION DE MOSCOU AU TERRITOIRE ANNEXE : OFFICIELS

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé vendredi que l’ordre suivait la “volonté exprimée par le peuple” et avait été fait “conformément aux principes et normes généralement acceptés du droit international”.

Dans une déclaration publiée sur Telegram, le ministère a déclaré que Moscou “reconnaît et réaffirme le principe de l’égalité des droits et de l’autodétermination des peuples tel qu’énoncé dans la Charte des Nations Unies”.

Cependant, le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a condamné jeudi les tentatives de la Russie de s’emparer d’environ 15 % du territoire ukrainien et a déclaré qu’il s’agissait d’une violation “claire” de la Charte des Nations Unies.

“Toute annexion du territoire d’un Etat par un autre Etat résultant de la menace ou de l’usage de la force est une violation des principes de la Charte des Nations Unies et du droit international”, a-t-il déclaré aux journalistes.

Poutine devrait rencontrer vendredi des représentants de la LPR, de la RPD et des responsables régionaux installés à Moscou de Zaporizhzhia et de Kherson.

Revenez sur cette histoire en développement.