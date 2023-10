Le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis d’avoir créé les conditions menant à la guerre entre Israël et le Hamas.

Le président russe Vladimir Poutine accuse les États-Unis d’avoir créé un environnement qui a conduit à la violente guerre entre Israël et le Hamas.

Poutine a fait ces commentaires lors d’un forum avec le Premier ministre irakien Mohammed Sudani mercredi.

Au cours du forum, Poutine a déclaré que le « problème » auquel sont confrontés Israël et les Palestiniens était le résultat de la politique étrangère américaine en référence aux colonies en Israël.

« Des mécanismes de règlement ont été mis en place, mais les États-Unis ont négligé ces mécanismes ces dernières années et ont décidé de tout réglementer eux-mêmes, n’ont pas utilisé ces mécanismes et se sont appuyés ces dernières années sur la satisfaction des besoins matériels de la population vivant dans les territoires palestiniens », a déclaré Poutine. « En fait, ils ont essayé de remplacer la solution des problèmes politiques fondamentaux par des aides matérielles. Bien sûr, c’est très important pour les personnes qui ont un faible niveau de vie, il est important de résoudre les problèmes socio-économiques. »

Le président russe a déclaré que « sans résoudre les questions politiques fondamentales, dont la principale est la création d’un Etat palestinien souverain avec Jérusalem-Est pour capitale, il est impossible de résoudre le problème dans son ensemble ».

« En outre, la politique de colonisation et un certain nombre d’autres éléments ont finalement conduit à une telle explosion de violence. Ce qui se passe est terrible », a déclaré Poutine. « Nous comprenons que le durcissement des deux côtés est très important, mais quel que soit le niveau de dureté des deux côtés, il faut toujours s’efforcer de minimiser ou de réduire à zéro, de minimiser les pertes parmi la population civile : femmes, enfants, les personnes âgées. Si les hommes ont décidé de se battre entre eux, qu’ils se battent entre eux – les enfants, laissez les femmes tranquilles. Cela s’applique aux deux camps.

« J’ajouterais que la position de la Russie, que vous avez mentionnée et que je viens de décrire, n’a pas évolué aujourd’hui, ni en relation avec ces événements tragiques, mais s’est formée depuis des décennies, et cette position est bien connue tant du Du côté israélien et de nos amis palestiniens, nous avons toujours préconisé la mise en œuvre des décisions du Conseil de sécurité de l’ONU, se référant principalement à la création d’un État palestinien indépendant et souverain. C’est la racine de tous les problèmes. Et, bien sûr, tout ce qui a accompagné ce problème ces dernières années et l’a aggravé, ce sont les activités de colonisation », a-t-il ajouté.

La déclaration de Poutine intervient après que le Hamas a attaqué Israël ce week-end, pendant la fête de Simchat Torah.

Jusqu’à présent, au moins 2 300 personnes ont été tuées pendant la guerre, dont plus de 1 200 personnes en Israël.

Suite à l’attaque surprise de samedi, le cabinet de sécurité israélien a officiellement déclaré la guerre cette nuit-là au Hamas.