BEIJING, 30 octobre (Reuters) – Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgou a accusé lundi l’Occident de vouloir étendre le conflit en Ukraine à la région Asie-Pacifique, ont rapporté les médias officiels russes.

S’exprimant au Forum de Xiangshan, la plus grande conférence de diplomatie militaire de Chine, Shoigu a déclaré que l’alliance de l’OTAN dirigée par les États-Unis « dissimulait le renforcement des forces militaires dans la région Asie-Pacifique par un désir ostentatoire de dialogue, imposant des alliances et des lignes d’interaction opérationnelle sur partenaires”, a rapporté l’agence TASS.

“Après avoir provoqué une crise aiguë en Europe, l’Occident cherche à étendre le potentiel de conflit à la région Asie-Pacifique, et dans plusieurs directions.”

Non seulement les pays de l’OTAN mènent une course aux armements en Asie, mais l’émergence de blocs de sécurité tels que le Quad et l’AUKUS sape également le rôle de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) et les efforts de non-prolifération nucléaire en Asie, a déclaré Choïgou.

“Le concept d'”indivisibilité de la sécurité de la région euro-atlantique et indo-pacifique” imposé par les Occidentaux vise à justifier l’émergence de forces et d’infrastructures d’alliance en Asie”, a déclaré Choïgou.

Le Quad regroupe les États-Unis, l’Australie, l’Inde et le Japon et affirme vouloir maintenir la paix et la stabilité dans la région Indo-Pacifique.

AUKUS rassemble l’Australie, les États-Unis et la Grande-Bretagne et prévoit la vente de sous-marins à propulsion nucléaire américains et le partage de technologies de propulsion nucléaire avec l’Australie, ainsi que le développement conjoint d’armes de haute technologie.

Shoigu a déclaré que les échanges d’informations sur les lancements de missiles entre les forces américaines et Tokyo et Séoul visaient à dissuader la Russie et la Chine.

Le retrait de la Russie de la ratification du Traité d’interdiction complète des essais nucléaires ne signifie cependant pas la fin de l’accord, et la Russie n’abaisse pas son seuil d’utilisation des armes nucléaires, rétablissant simplement la parité avec les États-Unis, qui n’ont pas ratifié le traité. il a dit.

Choïgu a déclaré que Moscou était prêt à engager des négociations sur le règlement post-conflit de la crise ukrainienne et la coexistence avec l’Occident, mais seulement lorsque les pays occidentaux cesseraient de rechercher la défaite stratégique de la Russie.

Les pays occidentaux affirment qu’ils équipent l’Ukraine d’armes pour résister à une invasion russe à grande échelle, que Moscou qualifie d’« opération militaire spéciale », lancée en février 2022.

Mais les dirigeants de certains pays situés à la frontière orientale de l’OTAN affirment que Moscou, même en cas de défaite en Ukraine, pourrait conserver ses ambitions de reconquérir d’autres territoires situés à l’ouest de l’OTAN, qui faisaient autrefois partie de l’Union soviétique.

Poussée par ces craintes, la Finlande a rejoint l’OTAN, la Suède le fera probablement prochainement et l’OTAN a renforcé ses défenses à l’Est.

Reportage de Lidia Kelly à Sydney; Écrit par Liz Lee et Laurie Chen à Pékin, Olzhas Auyezov à Almaty et Kevin Liffey ; Montage par Christopher Cushing, Gerry Doyle et Jonathan Oatis

Nos normes : Les principes de confiance de Thomson Reuters.