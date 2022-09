Le président russe remporte le vote de confiance de l’organisme de boxe

Umar Kremlev restera au pouvoir à l’International Boxing Association

Le ressortissant russe Umar Kremlev, président de l’Association internationale de boxe (IBA), conservera son poste après que les délégués ont exprimé un vote de confiance en son pouvoir lors d’une réunion extraordinaire du Congrès dans la capitale arménienne d’Erevan dimanche.

Comme confirmé dans une déclaration de l’IBA, le Congrès a voté contre la tenue de nouvelles élections après que la réunion ait été retardée d’une heure en raison d’une panne de courant.

Lire la suite Les patrons de la boxe suspendent la fédération ukrainienne

Les délégués ont exprimé 106 voix contre la motion, tandis que 36 ont voté pour et quatre se sont abstenus sur 146 fédérations nationales éligibles.

Comme la Fédération ukrainienne de boxe a été suspendue pour ingérence du gouvernement avant le Congrès, elle n’a pas pu voter sur le maintien du Kremlev après avoir écrit jeudi aux membres de l’IBA pour lui demander de démissionner ou d’être évincé du pouvoir.

Kremlev devrait conserver son poste pendant tout le mandat de quatre ans qu’il a remporté en décembre 2020 après avoir remporté le vote dimanche.

Les espoirs de Boris van der Vorst de l’évincer ont été anéantis, bien que le Néerlandais ait remporté un appel devant la Cour d’arbitrage en juin pour annuler une décision de mai qui le jugeait inéligible.

Commentant l’avenir d’IBA, Kremlev a promis que l’organisme “Faire tous les efforts” d’inclure la boxe dans les programmes des Jeux olympiques de 2024 et 2028.

“Nous ferons tout pour que la boxe fasse partie des Jeux olympiques de 2024 et 2028 et personne ne peut nous exclure”, a-t-il ajouté. Kremlev a ajouté, comme le rapporte R-Sport.

“Mais pour nous, les championnats du monde de boxe IBA [in 2023] devrait être la chose la plus importante, parce que c’est notre maison. Nous avons besoin de gens qui envoient des enfants à la boxe et sachent que c’est une échelle que vous pouvez gravir haut.

Lire la suite Les chefs mondiaux de la boxe accusés de “dépendance à Gazprom”

Anciennement connue sous le nom d’AIBA, l’IBA a été dépouillée de toute implication dans les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en raison de préoccupations concernant la gouvernance, les finances, l’arbitrage et l’éthique.

Le Comité international olympique (CIO) gérera la boxe lors de la compétition de Paris 2024, mais le sport ne figure pas dans le programme initial de Los Angeles 2028, l’IBA étant invitée à procéder à des réformes rapides.

Plus tôt ce mois-ci, le directeur sportif du CIO, Kit McConnell, s’est inquiété de la trop grande dépendance financière de l’IBA vis-à-vis du géant gazier russe Gazprom et de Kremlev, qui transmettaient une puissance accrue à son bureau de Moscou et s’éloignaient du siège de l’IBA à Lausanne, en Suisse.

“Suite à ces développements inquiétants, la {commission exécutive} du CIO devra réexaminer entièrement la situation lors de sa prochaine réunion”, a déclaré le CIO après le résultat du vote de l’IBA dimanche.