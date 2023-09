Le président russe Poutine rencontrera le président chinois Xi alors que la guerre en Ukraine se prolonge

Le président russe Vladimir Poutine et le président chinois Xi Jinping au Kremlin de Moscou, Russie, le 21 mars 2023.

WASHINGTON — Le président russe Vladimir Poutine a déclaré vendredi qu’il rencontrerait bientôt le président chinois Xi Jinping alors que la guerre du Kremlin en Ukraine se prolonge.

« Bientôt, nous aurons quelques événements et il y aura une réunion avec le président chinois [Xi Jinping] », a déclaré Poutine lors d’une conférence avec des étudiants en Russie.

« Il [Xi] m’appelle son ami, et je suis heureux de l’appeler mon ami, car c’est un homme qui fait personnellement beaucoup pour le développement des relations et de la coopération russo-chinoises dans différents domaines », a déclaré Poutine.

Depuis l’invasion par la Russie de son ancien voisin soviétique, Washington et ses alliés ont imposé une série de sanctions coordonnées, propulsant la Russie devant l’Iran et la Corée du Nord au rang de pays le plus sanctionné au monde.

Les responsables de la Maison Blanche ont déjà exprimé de profondes inquiétudes quant à l’alignement de la Chine sur la Russie et à la possibilité que la deuxième économie mondiale puisse aider Moscou alors que la guerre du Kremlin entre dans son 600e jour.