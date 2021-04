Vladimir Poutine, président de la Russie, lors de son discours annuel sur l’état de la nation à Moscou, en Russie, le mercredi 15 janvier 2020. Bloomberg

Le président russe Vladimir Poutine doit s’adresser à la nation mercredi dans son discours annuel sur « l’état de la nation », un discours qui aura lieu au milieu des tensions croissantes avec l’Ukraine et d’une grève de la faim du dissident Alexei Navalny. Au cours de la semaine dernière, il a été rapporté que des troupes russes se massaient à la frontière avec l’Ukraine, se préparant potentiellement à une action militaire. Navalny, en grève de la faim dans une prison russe, est tombé gravement malade et a été transféré dans un hôpital pénitentiaire. La nouvelle a incité les États-Unis à avertir qu’il y aurait des «conséquences» si la Russie permettait à Navalny de mourir en prison. En outre, la Russie a été accusée d’avoir orchestré une attaque contre un dépôt d’armements tchèque en 2014, la République tchèque ayant expulsé 18 diplomates russes cette semaine. La Russie nie que deux de ses agents du renseignement militaire – les mêmes hommes soupçonnés d’avoir mené une attaque d’agent neurotoxique contre un ancien espion en Grande-Bretagne en 2018 – aient mené l’attaque tchèque, mais la nouvelle a néanmoins ajouté au flux d’informations négatives autour de Poutine. Russie. La semaine dernière, les États-Unis ont imposé davantage de sanctions à la Russie après l’ingérence électorale de 2020, une cyberattaque contre le gouvernement américain et les réseaux d’entreprises, son annexion et son occupation de la Crimée ukrainienne et les violations des droits de l’homme. Il n’est pas certain que Poutine abordera ces événements récents dans son discours annuel de mercredi. Bien que, comme Daragh McDowell, chef de l’Europe et analyste principal de la Russie chez Verisk Maplecroft l’a noté mardi, le discours a souvent été « la pièce maîtresse des grandes annonces politiques ».

L’adresse couvre généralement un large éventail de sujets, de l’économie et de la défense à l’éducation et à la vie de famille. La pandémie de coronavirus sera également à l’ordre du jour, le virus ayant frappé durement le pays au cours de l’année écoulée. Les projets de la Russie en matière de politique étrangère et de relations géopolitiques doivent être étroitement surveillés par des experts, en particulier en ce qui concerne son voisin l’Ukraine.

Ukraine

Les observateurs proches de la Russie sont particulièrement perplexes face aux informations selon lesquelles le pays aurait massé des troupes à la frontière ukrainienne, le chef des affaires étrangères de l’UE estimant mardi la taille du déploiement à 100 000 soldats. « Ce n’est que la semaine dernière que les analystes militaires minimisaient la taille du déploiement russe, mais cela semble maintenant assez important », a déclaré mardi Timothy Ash, stratège senior des marchés émergents chez BlueBay Asset Management. « (Vous devez) vous demander pourquoi Poutine ressent le besoin de mettre une telle force ‘sur le théâtre’ alors que cela va beaucoup plus loin que le cliquetis du sabre. Le déploiement est plus important que 2014 lorsque la Russie a annexé la Crimée et envahi le Donbass – nous allons ne pas oublier ça. Pourquoi s’embêter à moins que quelque chose de sérieux ne soit réellement planifié? », a-t-il demandé. Ash s’est demandé quels pourraient être les objectifs stratégiques de Poutine en Ukraine, un pays avec lequel la Russie entretient des relations tendues depuis son annexion de la Crimée en 2014. « Est-ce que cela sécurise l’approvisionnement en eau de la Crimée, (a) un pont terrestre vers la Crimée, ou est-ce que les forces ukrainiennes sont tellement battues que le gouvernement de Kiev demande une paix qui donne à la Russie une domination stratégique durable sur l’Ukraine? », A demandé Ash.

Navalny