Le président russe Poutine accueille le président biélorusse pour des entretiens à Sotchi

MOSCOU (AP) – Le président russe Vladimir Poutine a accueilli lundi son homologue biélorusse Alexander Lukashenko pour des entretiens, alors que les médias suggèrent que le chef de la Biélorussie se rendait en Russie pour obtenir un autre prêt.

Le Kremlin a accordé un soutien à la fois économique et politique à Loukachenko après que sa réélection contestée en août a déclenché la vague de manifestations de masse la plus importante et la plus soutenue de l’histoire du Bélarus. En septembre, Poutine a déclaré que Moscou accorderait un prêt de 1,5 milliard de dollars à son ancien voisin soviétique.

Plus tôt ce mois-ci, le journal Kommersant a cité des sources gouvernementales disant qu’un autre prêt, cette fois de plus de 3 milliards de dollars, serait discuté lors de la visite de Loukachenko en Russie. Le dirigeant biélorusse a démenti les informations la semaine dernière et a déclaré qu’il «n’allait pas là-bas pour demander quoi que ce soit».

Les deux dirigeants se sont rencontrés à Sotchi, la station balnéaire russe de la mer Noire. Dans de brèves remarques avant le début de leurs entretiens, ils ont souligné les liens économiques et culturels étroits entre les deux pays.

Poutine a souligné que la Russie restait le principal partenaire commercial et économique du Bélarus. Loukachenko a remercié Moscou pour son soutien économique, ajoutant que les fonds investis dans l’économie biélorusse étaient bien dépensés.

Loukachenko a également salué le vaccin russe contre le coronavirus Spuntik V, dont le premier lot est arrivé en Biélorussie en décembre après que l’ex-nation soviétique soit devenue le deuxième pays après la Russie à donner l’approbation réglementaire du tir. Il a déclaré que la production de Spoutnik V commencerait en Biélorussie en mars, et a ajouté que la Biélorussie développerait son propre vaccin contre le coronavirus d’ici l’automne.

La Russie et la Biélorussie ont un traité d’union prévoyant des liens politiques, économiques et militaires étroits, mais ils se sont souvent engagés dans des conflits acrimonieux. Avant les élections du 9 août en Biélorussie, Loukachenko a accusé à plusieurs reprises le Kremlin de faire pression sur la Biélorussie pour qu’elle abandonne son indépendance.

Mais avec les États-Unis et l’UE critiquant l’élection présidentielle biélorusse et imposant des sanctions à la Biélorussie, Loukachenko a dû compter carrément sur le soutien de la Russie.

Malgré les frictions du passé, le Kremlin a horreur de la perspective de manifestations publiques forçant la démission du dirigeant biélorusse, craignant que cela ne puisse enhardir les critiques de Poutine chez lui.