Le président retire l’affirmation selon laquelle des enfants ont été sauvés après l’accident d’avion d’Amazon

Le dirigeant colombien a supprimé son tweet disant que quatre enfants avaient été retrouvés vivants dans la jungle des semaines après l’incident

Le président colombien Gustavo Petro est revenu sur son affirmation selon laquelle quatre enfants indigènes avaient été retrouvés vivants dans la jungle amazonienne plus de deux semaines après un accident d’avion mortel.

Jeudi, Petro a retiré son tweet de la veille, dans lequel il disait que les enfants – âgés de 13, 9, 4 et 11 mois – avaient été secourus. « après des recherches ardues par nos militaires » et que c’était « une joie pour le pays. »

Le chef de l’État a rapidement publié un autre message, expliquant que l’information selon laquelle les enfants étaient en sécurité lui avait été fournie par l’Institut colombien du bien-être familial (ICBF), mais n’a pas pu être confirmée.

« Je suis désolé pour ce qui s’est passé. Les forces militaires et les communautés autochtones poursuivront leur quête inlassable pour donner au pays les nouvelles qu’il attend », a-t-il ajouté. Petro a écrit.

« La vie des enfants est la plus importante » a-t-il ajouté, promettant que l’opération de sauvetage se poursuivra jusqu’à ce qu’ils soient retrouvés.

Lorsque le président a initialement annoncé que les jeunes étaient en sécurité, des sources militaires contactées par les médias ont ensuite contesté cette affirmation. Les proches des mineurs disparus ont également nié plus tard qu’ils avaient été secourus.

Le 1er mai, un avion léger Cessna 206 avec sept personnes à bord s’est écrasé dans une jungle éloignée de la région de Caqueta, dans le sud de la Colombie, peu de temps après que le pilote eut signalé des problèmes de moteur.

L’accident a tué les trois adultes, dont le pilote et la mère des enfants, mais les quatre enfants auraient survécu. Ils ont apparemment abandonné l’épave de l’avion et errent dans la forêt amazonienne depuis plus de deux semaines.

Une vaste opération de sauvetage pour les retrouver, intitulée « Operation Hope », a été lancée, impliquant des troupes colombiennes avec des chiens renifleurs, des pompiers, des responsables de l’aviation civile et des membres des communautés indigènes.

L’armée a dit plus tôt qu’elle était tombée sur ce qu’elle a décrit comme un « abri construit de manière improvisée avec des bâtons et des branchages » dans la zone de recherche. Des photos de la scène montraient des ciseaux, des chaussures et des élastiques à cheveux éparpillés sur le sol de la jungle. D’autres traces des activités présumées des enfants, découvertes plus tôt, comprenaient le biberon d’un bébé et des fruits jetés.