Le président républicain expulse la représentante Barbara Lee du comité

Représentante Barbara Lee (D-CA) a été expulsée sans cérémonie d’une audition en commission par la représentante Maria Elvira Salazar (R-FL) jeudi – après avoir exprimé son opinion sur la relation (ou l’absence de relation) entre les États-Unis et Cuba.

Montre Le pasteur de l’AME qui a protesté contre Biden relie la solidarité entre Gaza et la Palestine à l’Église et à la lutte noires CC Partager Les sous-titres Désactivé

Anglais voir la vidéo Le pasteur de l’AME qui a protesté contre Biden relie la solidarité entre Gaza et la Palestine à l’Église et à la lutte noires | Le 411 Un pasteur protestant contre Biden à l’église AME pense que si c’était Trump, il aurait reçu plus de soutien | Le 411 Samedi 17h30 75e Emmy Awards : gagnants et snobs noirs, voici nos pronostics 12 janvier 2024

“Je viens d’être expulsé d’une audition de la sous-commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants sur la police cubaine parce que le président républicain n’aimait pas mon point de vue”, a posté la députée californienne sur X, ajoutant plus tard : « En prenant cette mesure, la présidence réduit au silence les voix alternatives, comme cela se produit sous des régimes non démocratiques et autoritaires comme Trump. »

Publicité

Lors de l’audition de la commission des affaires étrangères de la Chambre, présidée par le représentant Salazar, le représentant Lee s’est prononcé en faveur du rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cub. La députée républicaine a accusé la représentante Lee de propager de la « propagande communiste » et l’a expulsée.

Publicité

Alors qu’on lui demandait de partir, Lee a critiqué la représentante Salazar pour avoir perpétué les mêmes politiques autoritaires pour lesquelles elle avait critiqué le gouvernement cubain. “Je suis une femme afro-américaine avec un point de vue” a déclaré le représentant Lee. « Nous sommes dans une démocratie, ces points de vue sont autorisés. Et vous faites exactement ce que vous dites que le gouvernement cubain fait.

Publicité

Les choses sont allées encore plus loin sur les réseaux sociaux. Le représentant Salazar a qualifié la vétéran politique de « sympathisante communiste » et l’a accusée d’être amie avec Fidel Castro. La représentante Salazar a également déclaré que puisque la représentante Lee n’était pas membre du comité, elle avait le droit de la expulser pour sa « perturbation ».

La députée Lee plaide depuis longtemps pour la fin de l’embargo entre les États-Unis et Cuba, à l’instar du processus qui a eu lieu sous l’ancien président Barack Obama. Être l’intrus sur une question n’est pas un territoire nouveau pour la députée californienne – qui était la seule à voter contre la guerre en Afghanistan.

Publicité

Cependant, ce n’est pas la seule fois dans l’histoire récente que nous voyons des politiciens noirs expulsés d’audiences pour avoir exprimé des divergences d’opinions.

L’année dernière, après que deux législateurs noirs du Tennessee aient été expulsés de leurs fonctions par le GOP puis ramenés par les électeurs – Les républicains du Tennessee ont modifié les règles afin de les expulser de la chambre.

Publicité

Et les démocrates ont critiqué les républicains sur la Colline pour avoir censuré les législateurs noirs et POC – dans ce qu’ils ont appelé une tentative de les faire taire.