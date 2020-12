Le président du Parti républicain du Texas, Allen West, a suggéré aux États de se séparer du syndicat après que la Cour suprême a refusé d’entendre une affaire que le président Donald Trump voulait utiliser pour annuler l’élection présidentielle.

Le président du GOP du Texas, Allen West, a suggéré que les États se séparent du syndicat après que la Cour suprême a refusé d’entendre une affaire basée au Texas, le président Donald Trump espérait utiliser comme un véhicule pour annuler les résultats de l’élection présidentielle.

West a écrit: « Peut-être que les États respectueux des lois devraient se lier et former une Union d’États qui respectent la constitution », dans un communiqué publié peu de temps après que la Cour suprême a refusé de se saisir de l’affaire soutenue par Trump.

Vendredi, la Cour suprême a rejeté les efforts du procureur général du Texas qui avait demandé au tribunal d’intervenir et d’annuler l’élection dans quatre États qui avaient opté pour Joe Biden, portant un coup dur à la stratégie juridique de Trump.

Le tribunal était tout à fait d’accord sur le fait qu’ils rejetteraient l’affaire, bien que le juge Clarence Thomas et Samuel Alito, tous deux nommés par les républicains, aient déclaré qu’ils auraient entendu l’affaire – mais qu’ils auraient refusé d’annuler le résultat des élections, ce qui en fait effectivement le résultat 9 -0.

La fin étonnante de la tentative légale de Trump d’annuler les élections est intervenue juste après 18h30 dans une décision d’une page du tribunal.

« Le Texas n’a pas démontré un intérêt juridiquement reconnaissable à la manière dont un autre État conduit ses élections », a déclaré la décision – refusant même de reprendre une affaire que les juristes avaient déjà déchirée comme une farce juridique.

Le Texas a tenté de faire valoir qu’il avait été blessé par l’expansion du vote par correspondance en Pennsylvanie, au Michigan, au Wisconsin et en Géorgie, ce que l’AG de l’État a tenté de considérer comme inconstitutionnel.

La manière dont les élections se déroulent a toujours été du ressort de chaque État.

Trump avait qualifié l’affaire de « grande affaire » et tweeté une série de messages destinés à pousser le tribunal à se prononcer en sa faveur.

Maintenant que la Haute Cour a rejeté l’effort très médiatisé – la mère de tous les procès « Kraken » – il n’a pas la possibilité d’annuler les élections qu’il qualifie de « truquées » malgré des dizaines de tribunaux inférieurs qui se sont prononcés contre les efforts alliés.

West, un ancien membre du Congrès de Floride pour un mandat, a repris le Parti républicain du Texas plus tôt cette année.

Pendant son séjour à Capitol Hill, de 2011 à 2013, il était un membre éminent du mouvement Tea Party.

Il a été le premier membre républicain noir du Congrès de Floride depuis 1876.