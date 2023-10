Le président républicain de la Chambre, McCarthy, risque d’être évincé pour avoir évité la fermeture

Le président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, risque d’être évincé de son poste.

Le représentant républicain pur et dur, Matt Gaetz, a déclaré dimanche à CNN qu’il déposerait une « motion d’annulation », un appel à un vote pour destituer McCarthy de son poste de président.

Cela fait suite à l’adoption d’un projet de loi de financement provisoire de 45 jours, quelques heures avant l’expiration du financement des agences fédérales.

Le principal républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Kevin McCarthy, pourrait voir son rôle de président se terminer prématurément après qu’un critique intransigeant au sein de son propre parti a appelé dimanche à un vote pour l’évincer suite à l’adoption d’un projet de loi de financement provisoire qui a attiré plus de soutien des démocrates que des républicains.

La Chambre des représentants, contrôlée par les républicains, a voté par 335 voix contre 91 en faveur de l’adoption d’une mesure provisoire de 45 jours, quelques heures avant l’expiration du financement des agences fédérales. Le Sénat dirigé par les démocrates a ensuite approuvé le même projet de loi avec un soutien bipartisan et l’a envoyé au président Joe Biden pour qu’il le promulgue.

Le représentant républicain pur et dur, Matt Gaetz, a déclaré dimanche à CNN qu’il déposerait une « motion d’annulation », un appel à un vote pour destituer McCarthy de son poste de président.

« Si à cette heure la semaine prochaine, Kevin McCarthy est toujours président de la Chambre, ce sera parce que les démocrates l’ont renfloué », a déclaré Gaetz dans une interview sur ABC. « Je suis implacable et je continuerai à poursuivre cet objectif. »

LIRE | Un accord de dernière minute visant à éviter la fermeture du gouvernement américain comprend le gel de l’aide à l’Ukraine

McCarthy a enduré 15 tours de scrutin brutaux en janvier avant d’être élu président, au cours desquels il a accepté de multiples concessions augmentant le pouvoir des extrémistes républicains.

L’une d’entre elles était la décision de permettre à un seul membre de présenter une motion de démission, ce qui signifiait que les partisans de la ligne dure pouvaient menacer la présidence de McCarthy à tout moment.

Peu après que la Chambre ait adopté samedi soir un projet de loi visant à éviter une fermeture partielle du gouvernement, les conservateurs républicains radicaux ont commencé à cibler le rôle de McCarthy en tant que président, affirmant qu’il avait remporté une victoire pour « l’Uniparti » de Washington.

« Devrait-il rester président de la Chambre ? » » a demandé le représentant républicain Andy Biggs, un leader de la ligne dure, sur la plateforme sociale X, anciennement connue sous le nom de Twitter.

« Allez-y et essayez »

McCarthy a décidé de voter sur une mesure susceptible de gagner le soutien des démocrates, sachant pertinemment que cela pourrait mettre en péril son emploi. L’un de ses conseillers a déclaré à Reuters que l’orateur pensait que certains partisans de la ligne dure tenteraient de l’évincer en toutes circonstances.

« Allez-y et essayez », a déclaré McCarthy dans des commentaires adressés à ses adversaires samedi. « Vous savez quoi ? Si je dois risquer mon travail pour défendre le public américain, je le ferai. »

La mesure bipartite a réussi un jour après que Biggs et 20 autres partisans de la ligne dure ont bloqué un projet de loi provisoire républicain qui contenait de fortes réductions des dépenses et des restrictions à l’immigration et aux frontières, toutes favorables aux extrémistes.

L’échec du projet de loi a mis fin aux espoirs républicains de proposer une mesure conservatrice et a ouvert la porte à une mesure bipartite soutenue par 209 démocrates de la Chambre et 126 républicains. Quatre-vingt-dix républicains se sont opposés à ce palliatif.

Les partisans de la ligne dure se sont plaints du fait que la mesure, connue sous le nom de résolution continue, ou CR, maintenait en place les politiques favorisées par les démocrates, notamment Biden, le chef de la majorité sénatoriale Chuck Schumer et l’ancienne présidente de la Chambre Nancy Pelosi.

« Kevin McCarthy a présenté un CR qui a obtenu 209 voix démocrates, car il a maintenu en place les politiques Biden-Pelosi-Schumer qui détruisent le pays et les niveaux de dépenses qui nous mettent en faillite », a déclaré le représentant radical Bob Good sur X.

Kevin McCarthy a présenté un CR qui a obtenu 209 voix démocrates, car il a maintenu en place les politiques Biden-Pelosi-Schumer qui détruisent le pays et les niveaux de dépenses qui nous mettent en faillite. Malheureusement, il a également obtenu 126 voix républicaines. Règle uni-parti. – Le membre du Congrès Bob Good (@RepBobGood) 30 septembre 2023

La réponse démocratique n’est pas claire

Il n’était pas clair quelle mesure les démocrates pourraient prendre si un républicain décidait de quitter le fauteuil et que la Chambre votait sur la mesure.

Le représentant républicain Brian Fitzpatrick, qui copréside le groupe bipartisan Problem Solvers’ Caucus, a déclaré que le bipartisme lui-même serait le véritable enjeu de tout vote sur l’avenir de McCarthy.

« La motion d’annulation viendra… et la question sera : allons-nous punir ou récompenser les dirigeants qui proposent des solutions bipartites ? C’est carrément la question », a déclaré Fitzpatrick aux journalistes.

Certains démocrates ont suggéré qu’ils pourraient soutenir McCarthy si une tentative d’éviction se produisait à un moment de turbulences. D’autres ont suggéré qu’ils pourraient soutenir un républicain modéré disposé à partager le marteau avec eux et à autoriser le partage du pouvoir au sein des comités de la Chambre. D’autres n’ont montré aucun intérêt à aider un candidat à la présidence, à l’exception du leader démocrate de la Chambre, Hakeem Jeffries.

« C’est son problème », a déclaré le représentant démocrate Jim McGovern à propos de McCarthy. « Je vote pour Hakeem Jeffries comme orateur. »

« Les gens ont demandé comment conclure un accord avec eux. Mais je ne suis pas un rendez-vous bon marché. Je suis un rendez-vous cher. »

A LIRE AUSSI | Les républicains américains ouvrent une enquête de destitution de Biden en mettant l’accent sur les relations commerciales de son fils

La motion a été utilisée pour la première fois en 1910, lorsque le président républicain de l’époque, Joseph Cannon, a lui-même présenté la motion pour forcer les détracteurs de son propre parti à décider s’ils le soutenaient ou non, selon les archives de la Chambre. La motion a échoué.

Newt Gingrich, alors président républicain, a été menacé d’une motion de démission en 1997. Bien qu’il ait réussi à apaiser la résistance et à éviter le dépôt d’une véritable résolution, il a démissionné en 1998 après des résultats décevants aux élections de mi-mandat de cette année-là.

Mark Meadows, alors représentant républicain, a déposé en 2015 une motion d’annulation contre le président républicain John Boehner. Le projet n’a pas fait l’objet d’un vote, mais Boehner a quand même démissionné quelques mois plus tard, invoquant les difficultés liées à la gestion d’une faction conservatrice de plus en plus dure au sein de son parti.