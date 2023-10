Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, devra faire face à une mutinerie d’extrême droite pour le destituer.

Le projet de loi provisoire a pu être adopté après que McCarthy ait renoncé à une demande antérieure des partisans de la ligne dure de son parti en faveur d’une législation plus partisane et ait abandonné leur insistance pour que tout projet de loi soit adopté par la Chambre avec uniquement des voix républicaines.

On ne sait pas exactement quel soutien aurait McCarthy dans le cas d’un tel vote, ni si des démocrates le soutiendraient, en particulier après qu’il ait provoqué la colère des démocrates le mois dernier en lançant une enquête de destitution contre Joe Biden dans une tentative infructueuse d’apaiser une fois de plus son parti. flanc droit.

S’exprimant sur CNN État de l’UnionGaetz a accusé McCarthy de revenir sur un accord qu’il avait conclu avec les conservateurs de la Chambre en janvier pour lutter contre les dépenses excessives du gouvernement, et que l’accord qu’il a conclu avec les démocrates « pour vraiment dépasser une grande partie des garde-fous en matière de dépenses que nous avons mis en place est la goutte d’eau qui fait déborder le vase ».

Cependant, la députée progressiste Alexandria Ocasio-Cortez a déclaré dimanche qu’elle voterait « absolument » pour évincer McCarthy, le décrivant comme un « orateur très hebdomadaire » qui avait « clairement perdu le contrôle de son caucus ».

« Il a amené les États-Unis et des millions d’Américains au bord du gouffre, en attendant la dernière heure pour maintenir le gouvernement ouvert, et même alors, en n’accordant qu’une prolongation de 45 jours », a-t-elle déclaré.

McCarthy a rejeté les inquiétudes concernant son éviction, déclarant aux journalistes samedi : « Si je dois risquer mon travail pour défendre le public américain, je le ferai. »

S’exprimant dimanche en réponse à la menace de Gaetz, il a déclaré : « Allez-y. Finissons-en et commençons à gouverner.»

