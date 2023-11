Le président républicain de la Chambre des représentants des États-Unis, Johnson, est sur le point d’avoir un choix pour éviter la fermeture du gouvernement

Par David Morgan

WASHINGTON (Reuters) – Le président Mike Johnson a déclaré mercredi à des membres républicains clés de la Chambre des représentants des États-Unis qu’il déciderait dans les deux prochains jours de la voie à suivre pour éviter une éventuelle fermeture du gouvernement, selon les législateurs.

La Chambre, contrôlée par les Républicains, et le Sénat dirigé par les Démocrates ont un peu plus d’une semaine pour se mettre d’accord sur une mesure provisoire de dépenses visant à maintenir les agences fédérales ouvertes après l’expiration du financement actuel, le 17 novembre. La Chambre pourrait voter sur un tel plan mardi, trois jours avant la date limite, selon certains législateurs.

Malgré les signes d’une discussion bipartite entre les chambres, Johnson se concentre sur sa propre majorité parlementaire 221-212, qui a du mal à s’entendre sur des plans de dépenses détaillés pour l’exercice se terminant le 30 septembre 2024.

En mai, le président démocrate Joe Biden et le président de la Chambre des représentants de l’époque, Kevin McCarthy, ont fixé un budget de dépenses discrétionnaires de 1 590 milliards de dollars. Les Républicains purs et durs ont par la suite destitué McCarthy de son poste de président et font désormais pression pour des coupes supplémentaires de 120 milliards de dollars.

Johnson a déclaré aux principaux membres républicains de la commission des crédits de la Chambre qu’il déciderait d’une mesure provisoire dans les 24 à 48 heures, selon les législateurs qui l’ont rencontré à huis clos mercredi.

“L’orateur a dit, vous savez, il allait prendre une décision d’ici le week-end”, a déclaré le représentant Andy Harris aux journalistes.

Ce choix mettra à l’épreuve l’efficacité de Johnson en tant que principal républicain du Congrès, deux semaines seulement après avoir été choisi après près d’un mois de luttes intestines entre républicains.

McCarthy a été évincé le 3 octobre après que les Républicains ne soient pas parvenus à s’entendre sur une mesure provisoire et ont dû compter sur le soutien des Démocrates pour éviter une fermeture.

Certains républicains ont appelé à ce que toute mesure provisoire comprenne des réductions de dépenses et des priorités politiques conservatrices que les démocrates rejettent catégoriquement.

“Ils ne modifieront pas notre position en menaçant de fermer le système. Ils ne nous exigeront aucune demande de rançon”, a déclaré aux journalistes le leader démocrate à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries.

Johnson, 51 ans, relativement novice en matière de leadership politique et comptant peu d’ennemis politiques, continue de jouir de la bonne volonté au sein du caucus républicain de la Chambre.

La Chambre a adopté sept projets de loi de crédits républicains partisans. Mais les cinq autres font face à des vents contraires. Les dirigeants républicains ont renoncé à voter cette semaine un projet de loi de dépenses pour les transports, le logement et le développement urbain, en partie à cause d’un manque de financement pour le chemin de fer américain Amtrak.

Après les victoires électorales des défenseurs du droit à l’avortement dans l’Ohio et en Virginie mardi, les républicains centristes ont manifesté leur opposition à un projet de loi de crédits pour les services financiers concernant une disposition visant à restreindre le financement du District de Columbia en raison d’une loi locale interdisant la discrimination des employeurs à l’égard des femmes qui cherchent à avorter ou à recourir à la contraception. .

Le Sénat, quant à lui, a adopté trois projets de loi de crédits avec un fort soutien bipartisan et pourrait commencer à avancer sur une mesure provisoire cette semaine.

Le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, le plus haut démocrate du Congrès, a indiqué cette semaine que le personnel des principaux dirigeants des partis à la Chambre et au Sénat discutait pour éviter une fermeture.

“Nous espérons que nous parviendrons à un accord bipartisan pour avancer le plus rapidement possible”, a déclaré Schumer aux journalistes.

(Reportage de David Morgan ; édité par Scott Malone et David Gregorio)