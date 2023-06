Le président réprimande Sunak pour avoir élevé Tom Watson du Labour dans la rangée des honneurs

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Sir Lindsay Hoyle a réprimandé Rishi Sunak pour avoir évoqué Tom Watson du Labour lors d’un échange enflammé entre PMQ au sujet de la liste des honneurs de démission de Boris Johnson.

La querelle entre le Premier ministre et le président de la Chambre des communes a commencé après que Sir Keir Starmer a accusé M. Sunak d’être « trop ​​​​faible » pour bloquer la liste de M. Johnson.

Le leader travailliste a mis le Premier ministre au défi d’expliquer pourquoi le parti conservateur avait passé la semaine dernière à « se disputer pour savoir lequel d’entre eux obtiendrait une pairie » malgré la montée en flèche des factures alimentaires et des taux hypothécaires.

« Est-il si dur, pourquoi ne l’a-t-il pas bloqué? » Sir Keir a demandé – avant de dire que les honneurs devraient être pour « la fonction publique, pas pour les copains conservateurs ».

Le dirigeant travailliste a ajouté: « Il était trop faible pour bloquer la liste de Johnson, et cela signifie également que ceux qui ont passé leur temps à aider à dissimuler les infractions à la loi de Johnson sont récompensés en devenant législateurs pour le reste de leur vie. »

M. Sunak a insisté sur le fait qu’il avait suivi « la procédure régulière et la convention » – avant de s’en prendre au parti travailliste pour avoir nommé M. Watson, chef adjoint sous Jeremy Corbyn, pour une pairie.

Le chef conservateur a accusé M. Watson de « répandre des théories du complot vicieuses qui étaient totalement et totalement fausses, endommageant le discours public et infligeant la misère à des innocents ».

Le Premier ministre faisait référence à la décision de M. Watson de mettre en évidence de fausses allégations d’abus sexuels historiques portées par le fantasme Carl Beech, pour lesquelles il s’est excusé.

Le président Hoyle est alors intervenu pour gronder M. Sunak. « Puis-je simplement dire au Premier ministre, vous ne devriez pas critiquer les autres membres », a-t-il déclaré.

Sir Lindsay a ajouté : « De plus, vous n’êtes pas responsable des autres parties. Vous êtes le Premier ministre qui répond aux questions – ne posez pas les questions. »

Starmer demande à Sunak de trouver « n’importe qui, n’importe où » pour voter pour lui aux élections générales

M. Watson a utilisé son premier discours devant les Lords pour s’excuser pour son rôle dans la demande d’action concernant les affirmations de Beech – qui s’est révélé plus tard être un fantasme – concernant un réseau de pédophiles à Westminster.

Sir Keir a également utilisé les PMQ pour défier M. Sunak de savoir s’il bloquerait la liste des distinctions honorifiques de l’ancienne première ministre Liz Truss ou « se bouclerait également avec elle ».

La dirigeante travailliste a déclaré aux Communes: «Il n’y a pas que Johnson – le prédécesseur immédiat du Premier ministre espère récompenser ceux qui ont fait de son règne un succès retentissant.

« Sur sa liste d’honneurs se trouvent les cerveaux de ce budget kamikaze – les extrémistes économiques de l’Institut des affaires économiques, ceux dont les idées désastreuses ont fait chuter l’économie… Le Premier ministre bloquera-t-il cette liste d’honneurs ou lui cédera-t-il également ? »

M. Sunak a répondu : « Si vous voulez des idées économiques désastreuses, tout ce que vous avez à faire est de [look at] La politique économique du travail sur l’énergie. C’est une politique énergétique qui vise à interdire tout nouveau forage pétrolier et gazier britannique, mettant en péril 200 000 emplois et notre sécurité énergétique en période de conflit international.

Le palmarès de Boris Johnson a dominé les PMQ (AFP via Getty)

Pendant ce temps, un député conservateur Philip Davies a utilisé les PMQ pour lancer une attaque verbale contre M. Johnson, critiquant la « mine antipersonnel socialiste » d’une interdiction d’acheter une offre de malbouffe gratuite, héritée par M. Sunak du gouvernement Johnson.

Se référant à M. Johnson, M. Davies a déclaré: « Vous vous souvenez peut-être de lui, c’est lui qui a dit que nous devrions être plus conservateurs – si seulement il était Premier ministre et avait une majorité de 80 », a-t-il déclaré. Des députés travaillistes ont été entendus crier « Plus! Plus! »

La querelle des conservateurs sur les honneurs de M. Johnson, qui a déclenché sa sortie en tant que député, a pris une nouvelle tournure mercredi lorsqu’il est apparu que Nadine Dorries retardait sa démission officielle.

Mme Dorries serait désireuse de « sauver » les plans du n ° 10 de tenir trois élections partielles le même jour.

Un ami a dit au Courrier quotidien: « C’est sa prérogative quand elle décide d’y aller. Elle ne va pas donner à Sunak la commodité de trois élections partielles le même jour.