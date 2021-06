NOUVEAU TYPE EN VILLE

Joe Biden devrait faire ses débuts au sommet du G7 demain après sa réunion bilatérale avec le Premier ministre britannique Boris Johnson.

Il rejoindra Angela Merkel, Johnson, Emmanuel Macron, Justin Trudeau, le Premier ministre italien Mario Draghi et Yoshihide Suga dans le sillage de son prédécesseur Donald Trump.

Trump avait jeté une clé dans l’unité du G7, exigeant la priorité absolue des intérêts américains, menaçant des garanties de sécurité vieilles de plusieurs décennies, insultant ses collègues et suggérant haut et fort que le président russe Vladimir Poutine soit réinvité dans le groupe malgré son refus de répondre aux demandes de Moscou de rester en dehors de l’Ukraine.

Interrogé sur ses objectifs au moment de son départ de Washington, Biden a répondu: « Renforcer l’alliance et indiquer clairement à Poutine et à la Chine que l’Europe et les États-Unis sont serrés et que le G-7 va bouger. »

Biden et Draghi ont pris leurs fonctions à quelques semaines d’intervalle cette année et sont les nouveaux membres du sommet du G7.

Le président américain a l’intention de lisser les relations après que Trump a accusé Trudeau d’être « très malhonnête et faible », a dénigré la prédécesseure de Merkel et Johnson, Theresa May, et a déclaré que le scepticisme de Macron à l’OTAN était « méchant » et « insultant ».