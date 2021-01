WASHINGTON (AP) – Donald Trump quittera la Maison Blanche et montera à bord de Marine One pour la dernière fois en tant que président mercredi matin, laissant derrière lui un héritage de chaos et de tumulte et une nation amèrement divisée.

Quatre ans après être monté sur scène lors de sa propre inauguration et avoir brossé un tableau désastreux du «carnage américain», Trump quitte le bureau deux fois mis en accusation, avec des millions d’autres sans travail et 400000 morts du coronavirus. Les républicains sous sa direction ont perdu la présidence et les deux Il restera à jamais dans les mémoires pour le dernier acte majeur de sa présidence: l’incitation à une insurrection au Capitole qui a fait cinq morts, dont un officier de police du Capitole, et a horrifié la nation.

Trump sera le premier président de l’histoire moderne à boycotter l’investiture de son successeur alors qu’il continue de se méfier de sa perte et maintient en privé l’élection que le président élu Joe Biden a remporté à juste titre lui a été volée. Des responsables républicains de plusieurs États critiques, des membres de sa propre administration et un large éventail de juges, y compris ceux nommés par Trump, ont rejeté ces arguments.

Pourtant, Trump a refusé de participer à l’une des traditions symboliques de passage du flambeau entourant la transition pacifique du pouvoir, y compris en invitant les Bidens pour une visite de découverte.

Au moment où Biden sera assermenté, Trump aura déjà atterri dans son club privé Mar-a-Lago à West Palm Beach, en Floride, pour faire face à un avenir incertain – mais pas avant de se donner un grand envoi militaire, avec un tapis rouge. , fanfare militaire et salut de 21 canons.

Des invités ont été invités, mais on ne sait pas combien seront présents. Même le vice-président Mike Pence prévoit de sauter l’événement, citant les défis logistiques liés au passage de la base aérienne aux cérémonies d’inauguration. Washington a été transformé en une forteresse de sécurité, avec des milliers de soldats de la Garde nationale, des clôtures et des points de contrôle pour tenter de conjurer de nouvelles violences.

Aides avait exhorté Trump à passer ses derniers jours au pouvoir à essayer de sauver son héritage en soulignant les réalisations de son administration – en adoptant des réductions d’impôts, en réduisant les réglementations fédérales, en normalisant les relations au Moyen-Orient. Mais Trump a largement refusé, faisant un seul voyage à la frontière du Texas et publiant une vidéo dans laquelle il a promis à ses partisans que «le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer».

Trump prendra sa retraite en Floride avec un petit groupe d’anciens assistants de la Maison Blanche alors qu’il trace un avenir politique qui semble très différent maintenant qu’il y a à peine deux semaines.

Avant l’émeute au Capitole, on s’attendait à ce que Trump reste le chef de facto de son parti, exerçant un pouvoir énorme alors qu’il servait de faiseur de roi et préparait une élection présidentielle en 2024. Mais maintenant, il semble plus impuissant que jamais – rejeté par tant de membres de son parti, mis en accusation à deux reprises, a nié le mégaphone Twitter qu’il avait l’intention d’utiliser comme arme et même confronté à la perspective que, s’il est condamné lors de son procès au Sénat, il pourrait ne peut pas demander un second mandat.

Pour l’instant, Trump reste en colère et embarrassé, consumé par la rage et le grief. Il a passé la semaine qui a suivi les élections à sombrer de plus en plus profondément dans un monde de conspiration, et ceux qui lui ont parlé disent qu’il continue de croire qu’il a gagné en novembre. Il continue de s’en prendre aux républicains pour déloyauté perçue et a menacé, à la fois publiquement et en privé, de passer les années à venir à soutenir les principaux défis contre ceux qu’il estime l’avoir trahi.

Certains s’attendent à ce qu’il finisse par se retourner complètement contre le Parti républicain, peut-être en flirtant avec une course en tant que candidat tiers comme acte de vengeance.

Malgré tout le chaos et le drame et le fait de plier le monde à sa volonté, Trump a mis fin à son mandat comme il l’avait commencé: en grande partie seul. Le Parti républicain qu’il a coopté a finalement semblé en avoir assez après que les partisans de Trump ont violemment pris d’assaut le Capitole, à la recherche de législateurs qui refusaient de se rallier aux efforts inconstitutionnels de Trump pour annuler les résultats d’une élection démocratique.

Mais bien que Washington en ait peut-être assez, Trump conserve son emprise sur la base républicaine, avec le soutien de millions d’électeurs fidèles, ainsi que des alliés qui dirigent toujours le Comité national républicain et de nombreuses organisations du parti d’État.

La ville qu’il quitte ne le manquera pas. Trump a rarement quitté les limites de la Maison Blanche, sauf pour visiter son propre hôtel. Lui et sa femme n’ont jamais dîné dans aucun autre restaurant local; ne s’est jamais aventuré à faire du shopping dans ses magasins ou à visiter les sites. Quand il partait, c’était presque toujours dans l’une de ses propriétés: son parcours de golf en Virginie, son parcours de golf dans le New Jersey, son club privé et son parcours de golf voisin à Palm Beach, en Floride.

La ville a massivement soutenu Biden, avec 93% des voix. Trump n’a reçu que 5,4% des voix – soit moins de 18600 bulletins de vote – pas assez pour remplir l’arène de hockey des Capitals de Washington.