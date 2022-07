Le président qui a gouverné l’Angola pendant des décennies décède — RT World News

L’ancien président angolais Jose Eduardo dos Santos, qui a dirigé la nation africaine pendant 38 ans, est décédé vendredi à l’âge de 79 ans à la clinique Teknon de Barcelone après une longue maladie, a confirmé le gouvernement de son pays.

L’actuel président angolais Joao Lourenço, qui a été ministre de la Défense sous dos Santos, a décrété cinq jours de deuil national, qualifiant son prédécesseur, qui a démissionné en 2017, de “figure unique de la patrie angolaise, à laquelle il s’est consacré dès son plus jeune âge.”















Dos Santos se considérait comme un “président accidentel», ayant pris le pouvoir après la mort du premier dirigeant indépendant angolais, Agostinho Neto, au cours d’une opération. Il a présidé une période de changement dramatique dans la fortune du pays. Après avoir remporté une guerre civile exténuante qui a duré près de trois décennies contre des insurgés soutenus par les États-Unis en 2002, il a supervisé un boom pétrolier qui a multiplié par plus de dix la taille de l’économie du pays.

Cependant, malgré les principes soi-disant marxistes initialement défendus par son parti MPLA (Mouvement populaire pour la libération de l’Angola) et la prospérité économique plus récente de la nation, la majorité de la population vivrait encore avec moins de 2 dollars par jour lorsque dos Santos a démissionné après 38 ans à la tête des élections de 2017.

Lourenço, bien qu’il ait travaillé dans l’administration de dos Santos, s’est rapidement retourné contre la famille de son bienfaiteur avec une campagne anti-corruption massive qui visait à la fois sa fille Isabel, qui dirigeait la compagnie pétrolière d’État Sonangol, et son fils Jose Filomeno, qui dirigeait la richesse souveraine du pays. fonds. Isabel a été démis de ses fonctions et accusée de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et d’autres crimes, s’enfuyant à Dubaï pour éviter les poursuites. Le jeune Jose n’a pas été aussi chanceux, écopant d’une peine de cinq ans de prison pour crimes financiers présumés, bien qu’il reste libre en appel.

Dos Santos vivait en Espagne depuis 2019, où il recevait des soins médicaux pour la maladie qui l’aurait finalement tué. Il a été admis en soins intensifs jeudi. L’ancien dirigeant laisse derrière lui sa femme Ana Paula de Lemos et ses six enfants, qui en plus d’Isabel et Jose Filomeno comprennent Tchize, Jose Eduardo Paulino, Danilo Lemos et Josefina Lemos dos Santos.