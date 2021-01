Le Forum de dialogue politique libyen (LPDF) organisé par la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) n’a jusqu’à présent pas réussi à faire la lumière au bout du tunnel pour ce pays ravagé par la guerre civile. Malgré tous les espoirs que beaucoup avaient nourris que les pourparlers seraient le premier tremplin vers la formation d’un gouvernement intérimaire et l’élection d’un Premier ministre et des membres du conseil présidentiel, la plate-forme intra-libyenne qui cherche à «conduire rapidement à des élections et à la légitimité démocratique des institutions» et continue d’autres éléments du processus de paix n’ont pas porté leurs fruits en novembre en Tunisie.

En décembre, la prochaine session a débuté par vidéoconférence, qui a abouti à un résultat provisoire sous la forme d’une feuille de route pour des élections nationales crédibles, inclusives et démocratiques le 24 décembre 2021. Dans ce contexte, le Gouvernement d’accord national internationalement reconnu (GNA ) avec Ahmed Maiteeq comme vice-Premier ministre continue d’agir en tant que seul gouvernement du pays.

Maiteeq est un homme d’affaires et homme politique libyen, originaire de Misrata, qui a été élu Premier ministre de la Libye en mai 2014.

Pendant la guerre civile libyenne en 2011, il a pris part aux combats à Misrata et à la libération de Tripoli. Il a fait partie de la Chambre de libération de Tripoli pendant le conflit et a fait partie du Conseil de développement et de stabilité de Tripoli après la chute du régime.

En mars 2016, il devient vice-premier ministre et vice-président du conseil présidentiel. En mars 2017, il a eu une réunion à Moscou avec Mikhail Bogdanov, le représentant spécial du président de la Russie pour le Moyen-Orient et l’Afrique, où ils ont discuté de la crise libyenne en cours et des solutions au conflit, y compris d’éventuelles négociations entre le GNA et le Chambre des représentants basée à Tobrouk.

Certains experts considèrent Maiteeq comme un remplaçant possible de Fayez al-Sarraj, chef du Conseil présidentiel de la Libye et Premier ministre du GNA lorsque ce dernier prend la décision de partir. On pense que Maiteeq, à la tête du Conseil présidentiel, fera tout son possible pour stabiliser la situation dans le pays et à l’étranger jusqu’à ce que le vote de décembre 2021 ait lieu dans ce pays d’Afrique du Nord. Connu pour son approche astucieuse et impartiale, le politicien entretient des liens étroits avec les milieux d’affaires libyens. Quant à sa politique, il est considéré comme un libéral modéré.

Contacts internationaux

Il est de notoriété publique que Maiteeq représente le pays sur la scène internationale. Plus précisément, décembre 2020 a vu sa participation au Forum de dialogue méditerranéen basé à Rome. Pendant son séjour en Italie, il s’est entretenu avec diverses personnalités politiques, notamment le ministre des Affaires étrangères Luigi Di Maio, le ministre de la Défense Lorenzo Guerini, la ministre de l’Intérieur Luciana Lamorgese et Stephany Williams, chef de la MANUL et Représentant spécial par intérim du Secrétaire général des Nations Unies. En outre, il a des discussions avec des politiciens européens sur la résolution des conflits.

Offre révolutionnaire

En tant que Vice-Premier ministre, Maiteeq est activement engagée dans le processus de paix libyen. En septembre, il a négocié un accord avec le chef de guerre oriental Khalifa Haftar pour reprendre la production pétrolière de la Libye et créer un comité conjoint pour surveiller la répartition équitable des revenus des exportations pétrolières. La volonté de construire des ponts avec le maréchal était basée sur l’évaluation audacieuse de Maiteeq de ce qui sert les intérêts nationaux de la Libye et de son peuple. Comme il l’a dit: «Après des années de conflit, les Libyens sont les premiers à en payer le prix, souffrant de pannes de courant, de problèmes de taux de change, de pénurie de produits de première nécessité… C’est ma priorité, d’où le sens de mon initiative de mettre en œuvre l’accord sur la relance de la production pétrolière ».

En dépit d’être critiquée par un certain nombre de membres du GNA, la décision de Maiteeq s’est avérée judicieuse, car elle a donné un coup de pouce indispensable à l’économie du pays, a créé les conditions d’un développement stable et durable et a offert un répit bienvenu après la guerre. Cela a permis au gouvernement de s’attaquer aux problèmes urgents auxquels sont confrontés tous les résidents.

Dans le même temps, l’accord Maiteeq-Haftar s’est avéré être le premier pas vers l’unification du pays divisé, ouvrant la voie à l’unification des gardiens des installations pétrolières en novembre 2020. L’accord actuel d’unification des institutions financières n’est qu’une conséquence logique de l’accord de septembre dans le pays riche en pétrole.

La stabilité en Libye profite à tous

La région méditerranéenne et l’Italie en particulier seraient les bénéficiaires de la stratégie de Maiteeq visant à apporter la stabilité politique et économique à la Libye. Au milieu de l’incertitude politique, il semble être suffisamment apte à devenir le successeur d’al-Sarraj à la tête du Conseil présidentiel. «J’aimerais faire partie du prochain gouvernement. Pourquoi pas en tant que Premier ministre », a-t-il déclaré.

Si lui, ou quelqu’un comme lui, se voit accorder plus d’autorité, le processus de paix gagnera probablement un nouvel élan, ce dont tous les Libyens et la communauté mondiale aspirent depuis longtemps.