Le président portugais convoque des élections anticipées après la démission du Premier ministre – POLITICO

Le président portugais Marcelo Rebelo de Sousa a annoncé jeudi qu’il dissoudrait le Parlement du pays en décembre et organiserait des élections anticipées en mars 2024.

Cette annonce fait suite à la démission du Premier ministre António Costa mardi, quelques heures après que les autorités ont perquisitionné sa résidence officielle et que le procureur général du pays a confirmé qu’il faisait l’objet d’une enquête pour corruption.

Rebelo de Sousa a déclaré que le Parlement serait dissous une fois que les législateurs auraient adopté le projet de budget portugais pour 2024, qui devrait être approuvé à la fin du mois.

“L’approbation du budget nous permettra de répondre aux attentes de nombreux Portugais et de suivre la mise en œuvre du plan de relance et de résilience”, a-t-il déclaré.

Bien que la Constitution portugaise donne au président de la République le droit de nommer un nouveau Premier ministre sans organiser de nouvelles élections, Rebelo de Sousa a déclaré qu’il était essentiel d’avoir un chef de gouvernement dont la légitimité ne soit pas mise en doute.

Au lieu de cela, a-t-il expliqué, il a décidé de programmer les élections en mars afin de donner au Parti socialiste de Costa, qui contrôle la majorité absolue des sièges au Parlement, le temps de trouver un nouveau leader avant que les électeurs ne se rendent aux urnes.

Costa a accepté de conserver son poste de Premier ministre par intérim du pays jusqu’aux prochaines élections. Mais peu après l’annonce du président, le leader socialiste a exprimé son mécontentement face à la décision de convoquer des élections.

Costa a déclaré à la presse qu’il avait proposé à l’ancien ministre des Finances et actuel gouverneur de la Banque du Portugal, Mário Centeno, de prendre la tête du gouvernement, mais Rebelo de Sousa a rejeté cette idée.

Centeno, un technocrate qui a été ministre des Finances du Portugal entre 2015 et 2020, était apprécié et digne de confiance de Bruxelles et de ses collègues dirigeants financiers pendant son mandat à l’exécutif, à tel point qu’il a été élu à la présidence de l’Eurogroupe en 2018.

“Il avait toutes les qualifications pour pouvoir le faire”, a déclaré Costa, qui a souligné que les dernières élections ont eu lieu il y a moins de deux ans. “Le pays ne méritait pas d’être appelé à voter à nouveau.”

Malgré son désaccord avec la décision, le Premier ministre s’est dit déterminé à rester au service du pays.

L’écart de quatre mois avant les prochaines élections devrait aider le pays à s’adapter à une nouvelle réalité sans l’homme qui a dominé le paysage politique ces huit dernières années.

Dans les rangs de son parti, la course à la succession de Costa a commencé. Peu après que Rebelo de Sousa a annoncé sa décision, Pedro Nuno Santos, ancien secrétaire général de la jeunesse socialiste, a confirmé sa candidature au poste de Premier ministre.

Santos a longtemps été considéré comme l’une des figures les plus prometteuses du parti, mais l’année dernière, il a été contraint de démissionner de son poste de ministre de l’Infrastructure à la suite d’un scandale impliquant de lourdes indemnités de départ versées par la compagnie aérienne publique TAP.

Le ministre de l’Administration intérieure, José Luís Carneiro, qui pourrait plaire aux modérés, réfléchirait à une candidature pour devenir le nouveau leader du parti socialiste.

Le ministre des Finances Fernando Medina est un autre candidat potentiel mais compliqué. Lorsqu’il était maire de Lisbonne, l’administration de la ville a transmis les données personnelles des dissidents locaux à la Russie et à d’autres régimes – un facteur qui pourrait faire de lui un chef de gouvernement controversé au milieu de la guerre en cours en Ukraine.

Le calendrier électoral retardé donnera au Parti social-démocrate de centre droit le temps de recueillir le soutien de l’opinion publique portugaise afin de pouvoir gouverner sans le parti d’extrême droite Chega. Sans une amélioration significative de la position du parti dans les sondages actuels, sa voie probable vers le pouvoir nécessiterait la formation d’un gouvernement de coalition avec le groupe ultranationaliste, arrivé troisième lors des dernières élections.

Dans un discours prononcé à la suite de l’annonce de Rebelo de Sousa, le chef du parti Luís Monténégro s’est déclaré prêt à « rétablir la confiance et le prestige dans les intuitions démocratiques ».

“Il est possible d’avoir un pays où il n’est pas nécessaire d’immigrer en raison du manque d’opportunités, du manque de logements et de services publics”, a-t-il déclaré. « Il est possible d’avoir un pays qui crée plus de richesse et verse des salaires plus élevés. »