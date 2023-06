Le président polonais propose des amendements urgents à la loi sur les influences russes

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le président polonais Andrzej Duda a déclaré vendredi de manière inattendue qu’il proposait des amendements urgents à une loi controversée sur le russe qu’il a signée cette semaine et qui a suscité les critiques des États-Unis et de l’Union européenne.

Duda a déclaré qu’il était au courant des controverses, également en Pologne, entourant la loi proposée par le parti conservateur Droit et Justice au pouvoir et qu’il y répondait en envoyant des amendements au parlement vendredi. Il a exhorté les législateurs à agir rapidement.

Les critiques disent que la loi viole la Constitution polonaise et pourrait empêcher les opposants au gouvernement d’exercer des fonctions publiques sans plein pouvoir pour contester les décisions devant les tribunaux. Ils disent que cela pourrait également avoir un effet négatif sur l’éligibilité des candidats de l’opposition lors d’une élection prévue à l’automne.

Dans sa forme actuelle, la loi créera un comité puissant, apparemment destiné à enquêter sur l’influence russe en Pologne, mais qui est considéré comme ciblant principalement Donald Tusk, un ancien Premier ministre qui est maintenant le chef de l’opposition. Law and Justice accuse Tusk d’avoir été trop amical envers la Russie en tant que Premier ministre entre 2007 et 2014, et d’avoir conclu des accords gaziers favorables à la Russie avant de se rendre à Bruxelles pour être le président du Conseil européen entre 2014 et 2019.

Le département d’État américain et les autorités de l’UE ont vivement critiqué la loi et exprimé des inquiétudes quant à la démocratie polonaise. L’UE à 27 membres, à laquelle la Pologne a adhéré en 2004, a également menacé de prendre des mesures s’il devenait pleinement clair qu’une telle loi porterait atteinte aux normes démocratiques.

Duda a déclaré vendredi que ses amendements garantissaient que la loi était examinée par des experts non partisans, qu’aucun législateur ne siégerait à la commission et que ses conclusions n’interdiraient à personne d’occuper des fonctions publiques. Il a déclaré qu’il renforçait également le droit de faire appel devant un tribunal pour les personnes faisant l’objet d’une enquête.

La commission est censée présenter un rapport sur ses conclusions d’ici le 17 septembre, quelques semaines seulement avant les élections – prévues en octobre ou novembre – et pourrait imposer des sanctions, y compris des interdictions de 10 ans aux fonctionnaires des postes qui contrôlent les dépenses des fonds publics.

Duda a signé la loi, surnommée par les critiques « Lex Tusk », mardi et elle entrera en vigueur une semaine après sa publication.

S’inclinant partiellement devant les critiques qui disent que la loi est inconstitutionnelle, Duda a déclaré plus tôt cette semaine qu’il l’envoyait également au Tribunal constitutionnel pour qu’il examine le projet de loi en conformité avec la loi suprême.

Duda, aligné sur la loi et la justice, a déclaré vendredi qu’il réagissait au tollé général suscité par la loi.

Le chef du parti Droit et justice Jaroslaw Kaczynski et Tusk sont des rivaux politiques de longue date.