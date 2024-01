Le président polonais Duda gracie deux hommes politiques emprisonnés lors d’un affrontement avec Tusk – POLITICO

Le président polonais Andrzej Duda a fait volte-face mardi en graciant deux hommes politiques du parti nationaliste Droit et Justice (PiS) qui avaient été reconnus coupables d’abus de pouvoir et étaient en prison depuis deux semaines.

L’affaire est au cœur d’un combat entre Duda et le nouveau Premier ministre Donald Tusk, qui cherche à mettre fin à huit années de règne du gouvernement PiS en éliminant les loyalistes de l’administration précédente des institutions clés comme les médias, les tribunaux et les institutions publiques. les entreprises et restaurer l’État de droit. Duda est aligné sur le PiS et dispose toujours d’une capacité considérable pour contrecarrer les tentatives de réforme de Tusk.

Cette grâce constitue une défaite importante pour le président polonais, qui avait initialement affirmé qu’une précédente grâce qu’il avait accordée en 2015 était suffisante pour maintenir les deux députés du PiS, Mariusz Kamiński et Maciej Wąsik, hors de prison. Leur cas a été saisi par les partisans du PiS, qui ont affirmé qu’ils étaient tous deux des prisonniers politiques.

« L’ordonnance relative au droit de grâce a été rendue. Les messieurs sont graciés”, Duda dit.

“Je vous exhorte à poursuivre immédiatement l’affaire, à exécuter immédiatement l’ordre du président et à libérer immédiatement ces messieurs, en particulier Mariusz Kamiński, compte tenu de son état de santé”, a ajouté le président.

La Cour suprême polonaise a statué que la grâce accordée à Duda en 2015 était invalide car elle avait été accordée avant la condamnation définitive de Kamiński et Wąsik, et a renvoyé l’affaire devant un tribunal inférieur, qui les a reconnus coupables en décembre et les a condamnés à deux ans de prison. Ils ont été reconnus coupables d’avoir utilisé de faux documents lors d’une tentative en 2007 d’incriminer les alliés de la coalition Droit et Justice, ce qui a conduit à l’effondrement de l’éphémère gouvernement.

Les deux hommes ont ignoré le verdict et se sont réfugiés au palais présidentiel de Duda, dans le centre de Varsovie, où ils ont été arrêtés le 9 janvier. a fait une grève de la faim.

Kamiński a été brièvement transporté à l’hôpital lundi parce que son taux de sucre dans le sang était dangereusement bas. Les médias polonais ont rapporté.

Des foules pro-PiS ont passé des jours à manifester devant les prisons où les deux hommes étaient détenus.

Cependant, l’opinion publique ne soutient guère les efforts visant à les libérer rapidement. Une enquête pour le journal Super Express trouvé que 60 pour cent des personnes interrogées souhaitaient qu’ils restent derrière les barreaux.

Le ministère de la Justice a également recommandé qu’ils restent en prison dans un avis envoyé mardi à Duda.

Mais Duda subissait une pression croissante de la part des dirigeants du parti PiS pour les libérer. Dans sa déclaration, il a qualifié leur condamnation et leur emprisonnement de « honte ».

L’affaire est au cœur d’une querelle entre Duda et le nouveau Premier ministre Donald Tusk | Wojtek Radwanski/AFP via Getty Images

Ses opposants politiques n’ont pas tardé à réagir.

« Le président s’oppose à la loi et à l’État, et se tient du côté des criminels qui ont utilisé le pouvoir. [secret] services pour persécuter les opposants », dit Marcin Bosacki, député de la Coalition civique, l’un des quatre partis composant le nouveau gouvernement.

Même si la grâce présidentielle supprime la peine, elle n’annule pas leur condamnation. La Constitution polonaise interdit aux personnes condamnées de siéger au Parlement, et le président du Parlement, Szymon Hołownia, a déjà déclaré que leurs sièges étaient vacants.

Cependant, tous les membres du PiS ne voient pas les choses de cette façon.

«La Présidente Hołownia a désormais la responsabilité de permettre à nos députés de remplir leur mandat» dit Mariusz Błaszczak, l’ancien ministre de la Défense, a déclaré que les deux hommes devraient être récompensés pour leur lutte contre la corruption.

Même si Kamiński et Wąsik devraient être libérés, ce n’est probablement pas la dernière fois qu’ils risquent la prison. Le nouveau parlement a créé une commission sur l’utilisation du logiciel espion Pegasus pour espionner les politiciens de l’opposition – ce qui aurait été fait lorsque les deux dirigeaient le ministère de l’Intérieur sous le précédent gouvernement PiS.

« Compte tenu des autres exploits de Kamiński et Wąsik, on ne peut exclure que ce ne soit pas la dernière de leurs grâces de la part d’A. Duda. » tweeté Le député de la Coalition civique Dariusz Joński.