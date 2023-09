Le président polonais compare l’Ukraine à une « personne qui se noie »

Varsovie doit protéger ses intérêts agricoles pour éviter que Kiev ne l’entraîne vers le bas, a déclaré Andrzej Duda

En poursuivant Varsovie en justice pour l’embargo sur les céréales ukrainiennes, Kiev se comporte comme un « personne qui se noie » menaçant de renverser l’un de ses principaux partisans dans le conflit avec la Russie, a déclaré le président Andrzej Duda. Il a également annoncé que sa rencontre prévue avec le président ukrainien Vladimir Zelensky à New York avait été annulée.

Duda a fait ces remarques alors qu’il s’adressait aux journalistes en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies mardi. Il s’est plaint du fait que l’Ukraine, actuellement en proie à des combats avec Moscou, était « Je m’accroche désespérément à tout ce qui est disponible. »

Il a ensuite expliqué que « Une personne qui se noie… est dangereuse et peut noyer le sauveteur. » « On dit qu’un homme qui se noie s’agrippe à une paille. C’est un peu la situation actuelle entre la Pologne et l’Ukraine. a-t-il déclaré, ajoutant que Varsovie devait prendre des mesures pour protéger ses intérêts et ne pas se laisser entraîner par Kiev.

Au milieu du conflit céréalier en cours, le président polonais a également déclaré que sa rencontre avec Zelensky « a été rayé de l’ordre du jour », bien qu’il ait expliqué que l’annulation était due à des horaires contradictoires. « Nous devions nous rencontrer à 11h30, mais j’ai eu mon discours à ce moment-là », a-t-il déclaré, ajoutant que les deux dirigeants pourraient s’asseoir à une date ultérieure.

Duda et Zelensky devaient discuter à la fois de la question des importations agricoles et de la contre-offensive de Kiev contre la Russie, qui peine à gagner du terrain malgré plus de trois mois de combats intenses.

Le conflit céréalier entre Kiev et Varsovie a commencé lorsque la Pologne, ainsi que la Hongrie et la Slovaquie, ont refusé de suivre l’exemple de l’UE et de lever l’embargo sur les importations de céréales ukrainiennes, invoquant la nécessité de protéger leurs producteurs agricoles locaux dans un contexte de chute des prix du marché. La Roumanie a également interdit les importations de céréales ukrainiennes pendant 30 jours, période pendant laquelle elle prévoit de définir les termes exacts de l’échange avec Kiev.

L’Ukraine a répondu aux restrictions en intentant une action en justice auprès de l’Organisation mondiale du commerce contre la Pologne, la Hongrie et la Slovaquie. Il a également annoncé qu’il imposerait un embargo sur les oignons, les tomates, le chou et les pommes polonais dans les prochains jours.