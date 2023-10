Le président polonais assiste au défilé du jour de Pulaski, en l’honneur du héros de la guerre d’indépendance américaine

Le président polonais Andrzej Duda était à New York la semaine dernière lorsqu’il a rejoint la communauté polono-américaine pour célébrer le défilé annuel du Pulaski Day. Le président, accompagné d’autres invités de marque, était tout sourire, dansant une polonaise, serrant la main et posant pour des photos avec les participants à la fête.

Le défilé commémore le comte Casimir Pulaski, commandant militaire polonais et héros de la guerre d’indépendance américaine. Ses contributions cruciales à la victoire pour la liberté américaine ont contribué à cimenter les liens solides entre les deux nations qui perdurent encore aujourd’hui.

Né à Varsovie dans une famille noble, Pulaski est devenu l’un des principaux commandants militaires luttant pour libérer le Commonwealth polono-lituanien de la domination russe. En juillet 1777, suite à une recommandation de Benjamin Franklin, Pulaski se rend en Amérique du Nord pour mettre ses compétences reconnues au service de la guerre d’indépendance américaine.

On lui attribue le mérite d’avoir sauvé la vie de George Washington en prenant le commandement et en bloquant les forces britanniques lors d’une escarmouche. À peine deux ans plus tard, en 1779, Pulaski perdit la vie en Géorgie lors de la bataille de Savannah. Il n’avait que 34 ans.

Pulaski est connu comme le « père de la cavalerie américaine » et on se souvient de lui comme d’un héros qui s’est battu pour l’indépendance et la liberté en Pologne et aux États-Unis.

En 2009, le président Obama a signé une résolution commune de la Chambre et du Sénat faisant de Pulaski un citoyen américain honoraire.

Le défilé annuel du Pulaski Day sur la 5e Avenue rassemble des Américains d’origine polonaise, leur donnant l’occasion de célébrer leur héritage et de mettre en valeur les traditions introduites aux États-Unis par les générations de leurs ancêtres.