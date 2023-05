Le président polonais approuve une loi sur l’influence de la Russie qui pourrait cibler l’opposition

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le président polonais Andrzej Duda a déclaré lundi qu’il signerait un projet de loi créant une commission puissante, censée enquêter sur l’influence russe en Pologne, mais que les critiques considèrent comme un outil pour éliminer de la vie politique les opposants au parti au pouvoir. – notamment le chef de l’opposition Donald Tusk.

Le Parlement a approuvé vendredi la loi, qui a été proposée par le parti conservateur Droit et Justice au pouvoir, alors que le pays se dirige vers des élections législatives à l’automne.

Les experts disent qu’il viole la Constitution polonaise et l’opposition a appelé Duda à le rejeter.

Duda a déclaré qu’il approuvait le projet de loi parce que des discussions sur l’influence de la Russie sur la politique ont lieu aux États-Unis et dans certains pays européens. Il a déclaré qu’une commission chargée d’enquêter sur les influences de la Russie sur les institutions européennes et dans les pays individuels devrait également être formée au niveau de l’Union européenne. La Pologne y fera pression lors de la prochaine session du Conseil européen, a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la transparence dans la vie publique était cruciale et a souligné que la Pologne avait une bonne expérience des commissions publiques chargées d’enquêter sur des questions sociales et politiques clés.

« La transparence dans la clarification des questions publiques et politiques importantes est d’une importance capitale pour moi », a déclaré Duda dans son discours. « Le public devrait se forger sa propre opinion sur la façon dont ses représentants… prennent soin de ses intérêts. »

Le projet de loi entrera en vigueur dans la semaine suivant sa publication.

Répondant aux préoccupations des critiques, il a insisté sur le fait que le projet de loi ne donne pas à la commission le pouvoir d’éliminer quiconque de la vie publique ou politique. S’inclinant partiellement devant les critiques qui disent que la loi est inconstitutionnelle, Duda a déclaré qu’il l’envoyait également au Tribunal constitutionnel pour qu’il examine le projet de loi en conformité avec la loi suprême.

L’ambassadeur américain Mark Brzezinski a déclaré que Washington était « bien conscient des préoccupations exprimées par beaucoup concernant cette loi. Et nous apprécions et comprenons pleinement pourquoi le président Duda a transmis ce projet de loi au Tribunal constitutionnel pour déterminer si ces préoccupations rendent la loi inconstitutionnelle.

Brzezinski a déclaré sur TVN24 que le gouvernement américain « partage ses inquiétudes » concernant les lois qui affectent négativement la capacité des Polonais à voter pour les candidats de leur choix.

L’opposition en Pologne a réagi par de vives critiques.

Tusk, qui doit diriger une marche pro-démocratie à Varsovie dimanche, a tweeté à Duda, disant : « M. Monsieur le Président, permettez-moi de vous inviter à une consultation publique le 4 juin. Il sera facile de nous entendre et de nous voir depuis les fenêtres de votre palais.

Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, membre de la Coalition civique de Tusk, a tweeté qu’« ils (le parti au pouvoir) veulent enquêter sur les prétendues ‘influences russes’ sur la base d’une sorte de ‘loi’ dont Moscou n’aurait pas honte. Et le président le signe.

« C’est une autre preuve que le meilleur antidote aux ‘influences russes’ en Pologne serait d’écarter cette équipe du pouvoir. Faisons-le (lors des élections) cet automne », a tweeté Trzaskowski.

Tusk a déclaré que l’opposition avait une stratégie prête à traiter avec la commission et que le parti au pouvoir « le regretterait ».

La loi établirait une commission d’État chargée d’enquêter sur l’influence russe en Pologne et sur la sécurité nationale avec les pouvoirs de procureur et de juge. Il présentera un rapport sur ses conclusions d’ici le 17 septembre, quelques semaines seulement avant les élections – prévues en octobre ou novembre – et pourrait imposer des sanctions, y compris des interdictions de 10 ans aux fonctionnaires des postes qui contrôlent les dépenses des fonds publics.

Cependant, les décisions de la commission peuvent faire l’objet d’un recours devant un tribunal et ne prendront effet qu’après le verdict du tribunal, selon le porte-parole du gouvernement, Piotr Mueller.

Il est généralement considéré comme ciblant Tusk, un ancien Premier ministre qui est maintenant le chef de la principale coalition d’opposition civique, à un moment où la première campagne électorale est en cours.

Law and Justice accuse Tusk d’avoir été trop amical envers la Russie en tant que Premier ministre entre 2007 et 2014 et d’avoir conclu des accords gaziers favorables à la Russie avant de se rendre à Bruxelles pour être président du Conseil européen entre 2014 et 2019.

Le chef du parti Jaroslaw Kaczynski et Tusk sont des rivaux politiques de longue date.

Les critiques affirment que la commission d’enquête, dotée du pouvoir d’interdire des personnes à des postes publics et d’annuler des décisions administratives et commerciales, violerait le droit des citoyens à faire face à un tribunal indépendant et est un exemple clair de la façon dont Law and Justice a utilisé la législation à ses propres fins. depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Ils considèrent le projet de loi, que les critiques ont surnommé «Lex Tusk», comme une tentative de créer un outil puissant et inconstitutionnel qui aiderait Law and Justice à continuer à exercer le pouvoir même s’il perd le contrôle du parlement lors des élections.

L’examen que Duda a demandé au Tribunal constitutionnel risque de tarder, car le tribunal est bloqué par des conflits internes qui l’ont empêché d’atteindre le quorum requis à certaines occasions. Une loi proposée par le parti au pouvoir pour abaisser le quorum est actuellement au parlement.

Les politiques du gouvernement, en particulier dans le système judiciaire, ont déjà mis Varsovie en désaccord avec l’UE, qui dit aller à l’encontre des principes de l’État de droit et de la démocratie. La dernière législation pourrait ajouter à la fracture.

La marche en faveur de la démocratie que Tusk dirigera dimanche à Varsovie, destinée à mobiliser l’électorat de l’opposition, intervient à l’occasion de l’anniversaire des élections législatives partiellement libres de 1989 qui ont conduit à l’éviction du communisme.

Monika Scislowska, Associated Press