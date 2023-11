Le président polonais annoncera lundi le nouveau Premier ministre

VARSOVIE, 6 novembre (Reuters) – Le président polonais annoncera lundi soir à la nation qui il nommera Premier ministre, a déclaré un de ses collaborateurs, mettant un terme à des semaines d’incertitude après que les nationalistes au pouvoir ont perdu leur majorité parlementaire lors des élections du 15 octobre. .

Le président Andrzej Duda, allié du PiS, a déclaré avant les élections qu’il donnerait la première chance de former un gouvernement au parti le plus important.

Le parti Droit et Justice (PiS) au pouvoir est arrivé premier avec 194 sièges sur les 460 sièges de la Chambre basse, mais il est peu probable qu’il trouve un partenaire de coalition. Au lieu de cela, une alliance de partis d’opposition pro-Union européenne a été pressenti pour former le prochain gouvernement après avoir remporté un total de 248 sièges.

“Après consultations et mûre réflexion, le président Andrzej Duda a pris une décision concernant ce qu’on appelle la première étape (de nomination d’un gouvernement). La décision est définitive…”, a écrit Marcin Mastalerek, chef de la chancellerie de Duda, sur le réseau social. X, anciennement connu sous le nom de Twitter, ajoutant que Duda ferait un discours national télévisé plus tard lundi.

Les trois groupes pro-UE se disent prêts à former un cabinet dirigé par le chef de la Coalition civique (KO) Donald Tusk, ancien Premier ministre polonais et ancien chef du Conseil européen, et ils ont exhorté Duda à ne pas retarder sa nomination.

“Nous attendons calmement”, a déclaré le député de KO Marcin Kierwinski à la radio privée Radio Zet. “J’espère que cette décision sera basée sur le principe mathématique selon lequel 248 est supérieur à 194.”

Après avoir consulté les partis qui ont remporté des sièges au Parlement, Duda a déclaré qu’il y avait deux candidats sérieux pour diriger le prochain gouvernement : le Premier ministre sortant, Mateusz Morawiecki du PiS, et Tusk.

Bien que tous les autres partis au parlement aient exclu une coalition avec le PiS, Morawiecki a déclaré qu’il avait toujours l’intention de tenter de former un gouvernement.

“Les chances que nous créions une majorité parlementaire sont très faibles, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont nulles”, a déclaré le vice-ministre des Affaires étrangères Pawel Jablonski à la chaîne privée RMF FM.

Si Morawiecki était chargé par Duda de former un gouvernement mais ne parvenait pas à obtenir un vote de confiance au Parlement, la chambre nommerait alors un autre Premier ministre.

Reportage d’Anna Wlodarczak-Semczuk, Alan Charlish, Pawel Florkiewicz, édité par Gareth Jones

