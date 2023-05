Le président polonais Andrzej Duda va approuver un projet de loi controversé éliminant l’influence russe

Le président polonais Andrzej Duda devrait approuver un projet de loi controversé qui, selon son parti au pouvoir Droit et justice, éliminera l’influence russe, mais qui, selon les critiques, sera utilisé pour attaquer les opposants au parti au pouvoir.

Le Parlement a approuvé vendredi la loi, qui a été proposée par le parti conservateur Droit et Justice, alors que le pays se dirige vers des élections législatives à l’automne. La loi établirait une commission d’État chargée d’enquêter sur l’influence russe en Pologne et sur la sécurité nationale avec les pouvoirs de procureur et de juge. Il présentera un rapport sur ses conclusions d’ici le 17 septembre et pourrait imposer des sanctions, y compris des interdictions de 10 ans aux fonctionnaires des postes qui contrôlent les dépenses des fonds publics.

Le projet de loi a fait l’objet de vives critiques car il est généralement considéré comme ciblant l’ancien Premier ministre Donald Tusk, chef de la principale opposition, la Coalition civique, à un moment où la campagne est en cours pour les élections. Les experts disent qu’il viole la Constitution polonaise et l’opposition a appelé Duda à le rejeter.

Répondant à ces préoccupations, Duda a insisté sur le fait que le projet de loi ne donne pas à la commission le pouvoir d’éliminer qui que ce soit de la vie publique ou politique. Il a également déclaré qu’il enverrait le projet de loi au Tribunal constitutionnel pour qu’il l’examine en conformité avec la loi suprême.

Tusk, qui doit diriger une marche pro-démocratie à Varsovie dimanche, a tweeté à Duda, disant : « Monsieur le Président, permettez-moi de vous inviter à une consultation publique le 4 juin. Il sera facile de nous entendre et de nous voir depuis les fenêtres. de votre palais. »

La marche en faveur de la démocratie intervient le jour anniversaire des élections parlementaires partiellement libres de 1989 qui ont conduit à l’éviction du communisme.

Le maire de Varsovie, Rafal Trzaskowski, membre de la Coalition civique de Tusk, a tweeté qu' »ils (le parti au pouvoir) veulent sonder les prétendues ‘influences russes’ sur la base d’une sorte de ‘loi’ dont Moscou n’aurait pas honte. Et le président la signe. . »

Le projet de loi entrera en vigueur dans la semaine suivant sa publication.

Law and Justice accuse Tusk d’avoir été trop amical envers la Russie en tant que Premier ministre entre 2007 et 2014 et d’avoir conclu des accords gaziers favorables à la Russie avant de se rendre à Bruxelles pour être président du Conseil européen entre 2014 et 2019.

Le chef du parti Jaroslaw Kaczynski et Tusk sont des rivaux politiques de longue date.

Les critiques affirment que la commission d’enquête, dotée du pouvoir d’interdire des personnes à des postes publics et d’annuler des décisions administratives et commerciales, violerait le droit des citoyens à faire face à un tribunal indépendant et est un exemple clair de la façon dont Law and Justice a utilisé la législation à ses propres fins. depuis son arrivée au pouvoir en 2015.

Ils considèrent le projet de loi, que les critiques ont surnommé « Lex Tusk », comme une tentative de créer un outil puissant et inconstitutionnel qui aiderait Law and Justice à continuer à exercer le pouvoir même s’il perd le contrôle du parlement lors des élections.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.