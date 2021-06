Le président philippin Rodrigo Duterte menace d’emprisonner les personnes qui refusent de recevoir leur vaccin Covid

Le PRÉSIDENT Rodrigo Duterte a menacé d’emprisonner les personnes qui refusent de recevoir leur vaccin Covid alors que les Philippines luttent contre l’une des pires épidémies d’Asie.

Le pays a enregistré plus de 1,3 million de cas et 23 000 décès depuis le début de la pandémie – et seulement 2,1 millions de personnes ont été vaccinées sur une population de 110 millions d’habitants.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le président philippin Rodrigo Duterte a menacé d’emprisonner les personnes qui ne se font pas vacciner Crédit : AFP ou concédants de licence

Les remarques de Duterte contredisent celles de ses responsables de la santé qui ont déclaré que le jab était volontaire Crédit : AFP

« Vous choisissez, vaccin ou je vous fais emprisonner », a déclaré Duterte dans une allocution télévisée lundi à la suite d’informations faisant état d’un faible taux de participation sur plusieurs sites de vaccination de la capitale Manille.

« Ne vous méprenez pas, il y a une crise dans ce pays. Je suis juste exaspéré par le fait que les Philippins ne tiennent pas compte du gouvernement. »

Mais les remarques de Duterte contredisent celles de ses responsables de la santé qui ont déclaré que le vaccin était volontaire.

Le président, qui a été critiqué pour son approche dure pour freiner la propagation du virus, a également maintenu sa décision de ne pas rouvrir les écoles.

Pendant ce temps, il a également porté un coup à la Cour pénale internationale après qu’un procureur de la CPI a demandé l’autorisation du tribunal pour une enquête complète sur les meurtres de la guerre contre la drogue aux Philippines.

Duterte, qui a annulé l’adhésion des Philippines au traité fondateur de la CPI en mars 2018, a répété qu’il ne coopérerait pas avec l’enquête – décrivant la CPI comme un « taureau **** ».

Le président a été critiqué pour son approche dure pour freiner la propagation du virus Crédit : Getty

« Pourquoi devrais-je défendre ou faire face à une accusation devant des Blancs. Vous devez être fou », a déclaré Duterte, qui a déclenché une campagne anti-drogue qui a fait des milliers de morts.

Cela survient après que le gouvernement a signé un accord d’achat pour 40 millions de doses de vaccin Pfizer Covid dans son plus grand accord de ce type cette année après que les énormes demandes des pays riches ont commencé à se relâcher.

Carlito Galvez Jr., qui supervise les achats de vaccins du gouvernement, a déclaré que les expéditions en vrac financées par des prêts de la Banque asiatique de développement et d’autres prêteurs commenceront en août.

Il a désormais demandé aux villes et aux provinces de se préparer à recevoir des vaccins très sensibles, comme Pfizer.

L’archipel des Philippines connaît des conditions météorologiques tropicales étouffantes, et de nombreuses zones rurales manquent également d’entrepôts, d’avions de livraison et de camions équipés pour conserver les vaccins à des températures inférieures à zéro.

« Nous ne voulons pas qu’un vaccin soit gaspillé à cause de la détérioration et d’une mauvaise manipulation », a déclaré Galvez.

« Le vaccin Pfizer va considérablement stimuler la campagne de vaccination du pays et nous permettra d’atteindre notre objectif d’atteindre l’immunité collective d’ici la fin de l’année.

Les Philippines ont signé des accords pour acheter 113 millions de doses de vaccins Covid auprès de cinq sociétés pharmaceutiques étrangères et s’attendent à recevoir 44 millions de doses cette année dans le cadre du programme Covax soutenu par l’ONU.