Le président philippin parle de lignes rouges en mer de Chine méridionale

Le président a déclaré que si un tel incident se produisait suite à une action délibérée, cela « augmenterait le niveau de réponse ». [by the Philippines] », et se rapprochent « très, très près de ce que nous définissons comme un acte de guerre ». Il a ajouté que « je crois que nos partenaires du traité adhèrent également aux mêmes normes » en ce qui concerne toute action commune qui sera entreprise pour soutenir un tel incident aux Philippines. Fin mars, les Philippines ont accusé un navire des garde-côtes chinois d’avoir utilisé son canon à eau sur un navire philippin se dirigeant vers le Second Thomas Shoal, blessant trois marins philippins. En réponse, les garde-côtes chinois ont déclaré avoir pris les mesures nécessaires mesures contre les navires philippins pénétrant dans ses eaux. Plus tôt ce mois-là, le Les garde-côtes chinois accusés d’une attaque au canon à eau qui a laissé quatre membres d’équipage philippins blessés par des éclats de verre. Manille déploie des missions de ravitaillement sur le haut-fond pour ravitailler une petite garnison de troupes vivant à bord d’un navire de guerre vieillissant délibérément échoué en 1999 pour protéger les revendications maritimes de Manille. Pékin revendique la quasi-totalité de la mer de Chine méridionale comme ses eaux, malgré une décision de 2016 de la Cour permanente d’arbitrage qui a déclaré que les affirmations de la Chine n’avaient aucun fondement au regard du droit international. La Chine a refusé de reconnaître ce résultat.

Dans son discours d’ouverture, Marcos a cité des traités, dont le Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982ou UNCLOS, qui a établi un cadre juridique pour toutes les activités marines et maritimes. Marcos a déclaré que la CNUDM a également clarifié les limites des zones maritimes de chaque État et défini la mesure dans laquelle ils peuvent exercer leur souveraineté, leurs droits souverains et leur juridiction sur ces zones. Les Philippines, a-t-il souligné, ont fait un « effort conscient pour aligner notre définition de notre territoire et de nos zones maritimes sur ce que le droit international autorise et reconnaît ».

Il a déclaré que « nos efforts contrastent fortement avec les actions affirmées qui visent à propager des affirmations excessives et sans fondement par la force, l’intimidation et la tromperie », bien qu’il n’ait pas nommé directement la Chine. Marcos a déclaré que le pays défendait l’intégrité de la CNUDM en tant que constitution des océans, ajoutant que le pays avait défini son territoire et ses zones maritimes « d’une manière qui convient à un membre responsable et respectueux des lois de la communauté internationale ». « Nous avons soumis nos affirmations à un examen juridique rigoureux par les plus grands juristes du monde. Ainsi, les limites que nous traçons sur nos eaux ne découlent pas uniquement de notre imagination, mais du droit international. » Il a souligné non seulement la CNUDM, mais aussi la décision de 2016, affirmant qu’elle affirme ce qui appartient de droit aux Philippines. Marcos a déclaré qu’il ne permettrait pas que les eaux de la mer des Philippines occidentales – la désignation officielle par les Philippines des parties de la mer de Chine méridionale situées dans la zone économique exclusive du pays – soient détachées de son domaine maritime. « En tant que président, j’ai pris cet engagement solennel dès le premier jour de mon entrée en fonction. Je n’ai pas l’intention de céder. Les Philippins ne cèdent pas », a-t-il déclaré.