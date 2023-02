Le président philippin Marcos convoque un envoyé chinois pour un incident laser en mer

Ferdinand Marcos Jr, président des Philippines, a convoqué mardi l’ambassadeur de Chine.

Marcos voulait discuter des préoccupations concernant un laser de qualité militaire utilisé contre un patrouilleur philippin.

L’incident s’est produit en mer de Chine méridionale le 6 février.

Le président philippin Ferdinand Marcos a convoqué mardi l’ambassadeur de Pékin pour exprimer sa “sérieuse inquiétude” après qu’un navire de sécurité chinois a été accusé d’avoir utilisé une lumière laser de qualité militaire contre un patrouilleur philippin dans la mer de Chine méridionale contestée.

La confrontation marque une escalade dans la querelle diplomatique, après que le ministère philippin des Affaires étrangères a déposé plus tôt une protestation auprès de l’ambassade de Chine condamnant les actions “agressives” du navire des garde-côtes chinois qui, selon lui, ont temporairement aveuglé les membres d’équipage philippins.

Marcos a confronté mardi l’ambassadeur chinois Huang Xilian “sur la fréquence et l’intensité croissantes des actions de la Chine contre les garde-côtes philippins et nos pêcheurs philippins”, a déclaré la porte-parole Cheloy Velicaria-Garafil.

L’ambassade de Chine a déclaré que les hommes avaient discuté, entre autres, de la manière de “gérer correctement les différences maritimes entre la Chine et les Philippines”.

L’incident laser s’est produit le 6 février à près de 20 km de Second Thomas Shoal dans les îles Spratly, où des marines philippins sont stationnés dans un navire de la marine abandonné au sol pour affirmer la revendication territoriale de Manille dans les eaux.

Il s’agit du dernier d’une série d’incidents maritimes entre les Philippines et la Chine, qui revendique la souveraineté sur presque toute la mer de Chine méridionale et a ignoré une décision de justice internationale selon laquelle ses revendications n’avaient aucun fondement juridique.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a insisté mardi sur le fait que le personnel des garde-côtes chinois avait « agi avec professionnalisme et retenue ».

Wang a déclaré que les pays avaient été en contact via une hotline mise en place entre leurs ministères des Affaires étrangères respectifs pour discuter des questions maritimes.

Quelques jours avant le dernier incident, les États-Unis et les Philippines ont convenu de reprendre les patrouilles conjointes en mer et ont conclu un accord pour donner aux troupes américaines l’accès à quatre autres bases militaires dans le pays d’Asie du Sud-Est.

Le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, a qualifié lundi les actions des garde-côtes chinois de “provocatrices et dangereuses”.

Prix ​​a dit :

Les États-Unis se tiennent aux côtés de nos alliés philippins face à l’utilisation signalée d’appareils laser par les garde-côtes de la République populaire de Chine contre l’équipage d’un navire des garde-côtes philippins.

Le patrouilleur philippin soutenait une “mission de rotation et de réapprovisionnement” pour les marines à Second Thomas Shoal lorsque le navire chinois a pointé la lumière laser sur eux à deux reprises, ont annoncé lundi les garde-côtes philippins.

Le bateau chinois a également lancé des défis radio illégaux et entrepris des manœuvres dangereuses, qui « constituaient une menace pour la souveraineté et la sécurité des Philippines en tant qu’État », a déclaré le ministère philippin des Affaires étrangères.

La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Teresita Daza, a déclaré :

Ces actes d’agression de la Chine sont inquiétants et décevants car ils suivent de près la visite d’État en Chine du président Ferdinand R. Marcos Jr.

Marcos et son homologue chinois Xi Jinping ont convenu le mois dernier de “gérer les différends maritimes par la diplomatie et le dialogue, sans recourir à la force et à l’intimidation”, a déclaré Daza.

Price a déclaré que “le comportement opérationnel dangereux de la Chine menace directement la paix et la stabilité régionales, porte atteinte à la liberté de navigation dans la mer de Chine méridionale… et sape l’ordre international fondé sur des règles”.

Incident laser précédent

Ce n’était pas la première fois qu’un bateau des garde-côtes chinois pointait une lumière laser sur un navire philippin, a déclaré le commodore Jay Tarriela, conseiller à la sécurité maritime des garde-côtes philippins.

En juin dernier, un bateau des garde-côtes philippins a été exposé à une lumière bleue pendant près de 20 minutes, provoquant “une cécité temporaire et des démangeaisons cutanées” parmi les membres d’équipage, a déclaré Tarriela aux journalistes mardi.

L’accord américano-philippin du début du mois porte à neuf le nombre total de bases philippines accessibles aux forces américaines.

Cela survient alors que les alliés de longue date cherchent à contrer l’activité militaire de la Chine dans la région.

Le Vietnam, la Malaisie et le Brunei ont également des revendications qui se chevauchent sur certaines parties de la mer de Chine méridionale.