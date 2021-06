Le président philippin Duterte menace d’emprisonner ceux qui refusent les vaccins contre Covid et de « s’injecter le vaccin dans les fesses »

Duterte a exprimé sa frustration face à son hésitation face au vaccin lors d’une réunion du cabinet lundi soir.

« Si vous ne voulez pas vous faire vacciner, quittez les Philippines. a-t-il déclaré, cité par l’agence de presse PNA. « Allez en Inde si vous voulez, ou quelque part en Amérique. Mais tant que vous êtes ici et que vous êtes un être humain et que vous pouvez être porteur du virus, vous devriez vous faire vacciner. »

Le président a demandé au gouvernement d’identifier ceux qui refusent de se faire tirer dessus. « Je vais ordonner leur arrestation, pour être honnête » il a dit. « Choisir – se faire vacciner ou se faire emprisonner ? »

Duterte, qui est connu pour utiliser un langage simple et grossier en public, a été cité par le site d’information Rappler comme disant : « Si tu ne veux pas te faire vacciner, je te fais arrêter [and] alors je vais injecter un vaccin dans tes fesses.

Le faible taux de participation a contraint la capitale du pays, Manille, à abandonner lundi sa politique de vaccination « sans rendez-vous ». Rappler a rapporté que les autorités ont invité 28 000 personnes sur les sites de vaccination par SMS, mais que seulement 4 402 se sont présentées. Le maire Isko Moreno a déclaré que la ville reviendrait à la méthode originale de la porte ouverte, où n’importe qui peut se présenter pour une photo.

La sous-secrétaire à la Santé, Maria Rosario Vergeire, a déclaré lundi aux journalistes que les responsables régionaux et locaux avaient reçu pour instruction de renforcer le contrôle des frontières contre la variante Delta, qui était auparavant connue sous le nom de variante indienne et est plus transmissible que la souche originale du coronavirus.

Les autorités sanitaires philippines ont enregistré 5 249 nouveaux cas et 128 décès lundi. Au total, plus de 1,36 million de personnes ont été infectées par le coronavirus et 23 749 sont décédées.

Samedi, 2 210 134 Philippins avaient été entièrement vaccinés, selon l’ANP. La population des Philippines avoisine les 111 millions d’habitants, selon l’ONU.

