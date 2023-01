Le président péruvien soutient les élections plus tard cette année

“Les manifestations continuent, il y a plus de blocus et de violence”, a déclaré Boluarte, notant qu’elle avait discuté avec des ministres de la possibilité de faire avancer les élections. « Je suis ici parce que j’ai assumé une responsabilité et je serai ici jusqu’à ce que le Congrès fixe une date. C’est pourquoi je demande, venez à un accord.

Boluarte s’est prononcé contre les manifestations, les qualifiant de violentes et affirmant qu’elles sont financées par des mineurs illégaux et des trafiquants de drogue dans le but de semer le chaos à des fins politiques. Elle a également félicité la police, qui a utilisé des gaz lacrymogènes et des plombs pour repousser les manifestants à Lima.