Le président péruvien renouvelle son appel à des élections cette année pour mettre fin aux manifestations

La présidente du Pérou, Dina Boluarte, a lancé un nouvel appel au Congrès pour qu’il organise des élections anticipées afin de mettre fin à des semaines de manifestations meurtrières, avertissant qu’autrement, elle demanderait une réforme constitutionnelle pour organiser un vote.

Le pays sud-américain est plongé dans une crise politique avec des manifestations quasi quotidiennes depuis le 7 décembre, date à laquelle le président de l’époque, Pedro Castillo, a été arrêté après avoir tenté de dissoudre le Congrès et de gouverner par décret.

En sept semaines de manifestations, 48 ​​personnes ont été tuées dans des affrontements entre forces de sécurité et manifestants, selon le bureau du médiateur péruvien.

Le mois dernier, les législateurs ont déplacé les élections prévues en 2026 à avril 2024, mais comme les manifestations ne montrent aucun signe de ralentissement, Boluarte a demandé qu’elles se tiennent cette année. Vendredi, elle a exhorté le Congrès à augmenter davantage le vote.

Cependant, lors d’une session plénière qui s’est terminée tôt samedi, le congrès a rejeté la proposition, avec 45 voix pour, 65 contre et 2 abstentions.

La législature doit se réunir lundi pour discuter du calendrier des élections.

Boluarte a déclaré que si les législateurs refusaient d’avancer le vote, elle proposerait une réforme constitutionnelle afin qu’un premier tour des élections ait lieu en octobre et un second tour en décembre.

Les manifestants réclament des élections immédiates, ainsi que la destitution de Boluarte, la dissolution du Congrès et une nouvelle constitution.

“Personne n’a intérêt à s’accrocher au pouvoir”, a déclaré Boluarte vendredi. “Si je suis ici, c’est parce que j’ai rempli ma responsabilité constitutionnelle.”

Samedi, des manifestants cagoulés brandissant des boucliers, des pierres et des morceaux de ciment se sont battus avec la police dans un brouillard de gaz lacrymogène alors que Lima devenait le théâtre d’échauffourées et que le premier décès de la ville à la suite des manifestations était enregistré.

Au cours des dernières semaines, les partisans de Castillo ont bloqué des autoroutes, provoquant des pénuries de nourriture, de carburant et d’autres fournitures de base.

Les troubles proviennent principalement d’Autochtones pauvres et ruraux du sud du Pérou qui avaient identifié Castillo – qui est autochtone et de cette même région – comme l’un des leurs qui se battrait pour mettre fin à la pauvreté, au racisme et aux inégalités dont ils souffrent.