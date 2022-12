Le président péruvien refuse de démissionner et demande au Congrès d’accélérer les élections

La présidente péruvienne assiégée, Dina Boluarte, a déclaré samedi qu’elle ne démissionnerait pas face aux violentes manifestations contre l’éviction de son prédécesseur alors qu’elle appelait les législateurs à avancer des élections afin de calmer les troubles.

“Qu’est-ce qui est résolu par ma démission ? Nous serons ici, fermement, jusqu’à ce que le Congrès décide d’avancer les élections”, a déclaré Boluarte aux Péruviens, un jour après que les législateurs ont voté contre un projet de loi prévoyant la tenue d’élections en décembre prochain, plus de deux ans plus tôt.

Vendredi, le président de la Chambre, Jose Williams, a déclaré que le vote pourrait être réexaminé lors d’une prochaine session du Congrès.

La nation sud-américaine a été ravagée par de violents troubles depuis que le président de l’époque, Pedro Castillo, a été destitué et arrêté le 7 décembre après avoir tenté de dissoudre le Congrès. Au moins 18 personnes ont été tuées, dont des mineurs.

Dans un discours télévisé à la nation, Boluarte a exprimé ses regrets pour les manifestations et les morts, dont la plupart sont survenues lors d’affrontements avec les forces de sécurité, y compris l’armée, qui a été autorisée à imposer l’ordre sous l’état d’urgence.

Si des troupes armées étaient dans les rues, a-t-elle dit, “c’était pour prendre soin et protéger” les citoyens péruviens car les manifestations “débordaient” d’éléments violents coordonnés et non spontanés.

“Ces groupes n’ont pas émergé du jour au lendemain. Ils s’étaient organisés tactiquement pour bloquer les routes”, a ajouté Boluarte.

Les manifestants réclament la libération de l’ancien président déchu Castillo, la démission de Boluarte et la fermeture du Congrès, et des élections générales immédiates.