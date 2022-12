Le président péruvien réagit aux violentes manifestations — RT World News

La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a proposé de déplacer les prochaines élections générales de 2026 à 2024 et a déclaré l’état d’urgence dans les zones touchées par les manifestations et les émeutes en soutien à l’ancien dirigeant détenu du pays, Pedro Castillo.

Un président péruvien sert normalement un mandat de cinq ans et n’est pas rééligible immédiatement.

La dernière élection a eu lieu en avril 2021 et a été remportée par Castillo. Cependant, il a été destitué et démis de ses fonctions mercredi. Boluarte, qui a été vice-président de Castillo, a prêté serment comme son successeur le même jour.

“J’ai décidé de présenter un projet de loi pour parvenir à un accord avec le Congrès afin d’avancer les élections générales à avril 2024”, Boluarte a déclaré dans un discours lundi.

« La patrie vit des heures difficiles. En assumant la présidence, j'ai déclaré que mon gouvernement rechercherait le dialogue, la compréhension et le consensus entre tous et pour tous », dit Bolarte.















L’annonce est intervenue après la mort de deux jeunes manifestants lors d’affrontements avec la police dans la province d’Andahuaylas, dans le sud du pays. Les responsables de la santé ont déclaré qu’une victime avait 18 ans, tandis que l’autre avait moins de 15 ans et est décédée lorsque des manifestants ont tenté de prendre d’assaut l’aéroport local.

Castillo a été évincé après avoir tenté de dissoudre le Congrès dans le but de contrecarrer une troisième tentative de l’opposition de le destituer. Il a depuis été détenu et accusé de rébellion. Les partisans de Castillo considèrent la prise de pouvoir de Boluarte comme illégitime.

L’aéroport d’Andahuaylas a été fermé dimanche après avoir subi « attentats et vandalisme », L’agence péruvienne de l’aviation civile CORPAC a déclaré. L’agence a signalé que la piste avait été gravement endommagée et que certaines des installations essentielles de l’aéroport avaient été incendiées.

Selon le Bureau du Médiateur péruvien, 16 civils et quatre policiers ont été blessés lors des affrontements à Andahuaylas. Les médias locaux ont rapporté que les manifestants ont tenté de prendre d’assaut les bâtiments gouvernementaux de la ville, mais ont été repoussés par la police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Des rassemblements de protestation, des affrontements et des barrages routiers ont également été signalés dans la capitale, Lima, et dans d’autres régions du pays.