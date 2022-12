Le président péruvien propose d’avancer les élections au milieu des protestations

LIMA, Pérou (AP) – La nouvelle présidente du Pérou, Dina Boluarte, a cédé aux demandes des manifestants lundi matin en annonçant dans un discours télévisé à l’échelle nationale qu’elle enverra au Congrès une proposition pour accélérer les élections.

La décision de Boluarte est intervenue après que des milliers de manifestants sont descendus dans les rues du Pérou pendant une autre journée dimanche pour exiger qu’elle démissionne et organise des élections pour la remplacer ainsi que le Congrès. Les manifestations sont devenues meurtrières, avec au moins deux décès signalés dans une communauté isolée des Andes, selon des responsables.

Boluarte a déclaré qu’elle proposera la programmation des élections générales pour avril 2024.

Beaucoup de ceux qui manifestent dans la crise politique actuelle exigent la libération de Pedro Castillo, le président de centre gauche évincé mercredi par les législateurs après avoir cherché à dissoudre le Congrès avant un vote de destitution.

Des centaines de personnes ont également manifesté à Lima, la capitale, où la police anti-émeute a utilisé des gaz lacrymogènes pour repousser les manifestants.

Les protestations qui secouent le Pérou se sont particulièrement réchauffées dans les zones rurales, fiefs de Castillo, ancien instituteur et nouveau venu politique d’un district andin pauvre des montagnes. Les manifestants ont incendié un poste de police, vandalisé un petit aéroport utilisé par les forces armées et défilé dans les rues.

Un garçon de 15 ans est décédé des suites d’une blessure subie lors d’une manifestation dans la communauté éloignée des Andes d’Andahuaylas, a déclaré la députée Maria Taipe Coronado alors qu’elle lançait un appel passionné du palais législatif pour que Boluarte démissionne.

“La mort de ce compatriote est de la responsabilité de Mme Dina pour ne pas avoir présenté sa démission”, a accusé Taipe, qui est affilié au parti qui a aidé Castillo et Boluarte à leur élection l’année dernière en tant que président et vice-président respectivement avant que les deux ne soient expulsés. de ce parti. « Depuis quand manifester est-il un crime ?

Taipe a accusé les autorités d’utiliser des tactiques répressives brutales pour réprimer les manifestations. Mais on ne sait toujours pas comment le garçon a été mortellement blessé, et les médias d’État ont fait état d’un deuxième décès dans la même communauté sans donner de détails.

Anthony Gutiérrez, directeur d’un hôpital local, a déclaré à une station de radio que le deuxième manifestant à mourir était un jeune de 18 ans. Au moins 26 personnes auraient également été blessées.

Boluarte, 60 ans, a rapidement prêté serment en milieu de semaine pour remplacer Castillo, quelques heures après avoir stupéfié le pays en ordonnant la dissolution du Congrès, qui à son tour l’a renvoyé pour “incapacité morale permanente”. Castillo a été arrêté pour rébellion.

L’échec de la décision de Castillo contre le Congrès dirigé par l’opposition est intervenu quelques heures avant que les législateurs ne lancent une troisième tentative de destitution contre lui.

Des manifestations dispersées à travers le pays se sont poursuivies pendant des jours.

Samedi à Andahuaylas, 16 personnes ont été soignées pour des commotions cérébrales dans un hôpital, et l’une de ces personnes a été signalée dans un état grave.

Boluarte a appelé à un temps d’unité nationale pour guérir des derniers bouleversements.

“La vie d’aucun Péruvien ne mérite d’être sacrifiée pour des intérêts politiques”, a tweeté Boluarte dimanche après le discours de Taipe au Congrès. “J’exprime mes condoléances pour le décès d’un citoyen d’Andahuaylas. Je réitère mon appel au dialogue et à mettre fin à la violence.

Pendant ce temps, à Lima, des centaines de personnes se sont à nouveau rassemblées dimanche devant le palais législatif. Des dizaines de policiers en tenue anti-émeute ont utilisé des gaz lacrymogènes contre les personnes rassemblées, tandis que juste à l’intérieur du bâtiment, les législateurs entamaient une session. La police a également poursuivi et battu des manifestants alors qu’ils fuyaient les lieux au milieu de nuages ​​​​de gaz.

Le Premier ministre Pedro Angulo a déclaré que le cabinet de Boluarte se réunirait dimanche soir pour évaluer les troubles civils et déterminer comment réagir.

Le Pérou a eu six présidents au cours des six dernières années, dont trois en une seule semaine en 2020 lorsque le Congrès a assoupli ses pouvoirs de destitution.

La lutte pour le pouvoir dans le pays s’est poursuivie alors que la région des Andes et ses milliers de petites fermes luttent pour survivre à la pire sécheresse depuis un demi-siècle. Le pays de plus de 33 millions d’habitants connaît également une cinquième vague d’infections au COVID-19 – ayant enregistré environ 4,3 millions d’infections et 217 000 décès depuis le début de la pandémie.

